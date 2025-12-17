Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani de la care a fost transferat Malcom Edjouma la FCSB, a comentat situația mijlocașului din tabăra campioanei en-titre.

Valeriu Iftime, reacție ironică cu privire la Gigi Becali

Edjouma părea că are zilele numărate la FCSB la finalul anului. Cu toate acestea, evoluția sa din victoria cu Feyenoord (4-3) l-a făcut pe Gigi Becali să îi prelungească angajamentul până în vară.

Valeriu Iftime s-a amuzat de hotărârea luată de Becali. Finanțatorul Botoșaniului a susținut că Edjouma va mai fi „dat afară” de la echipă și readus de către latifundiar.

„Mai vedem prin ianuarie, februarie ce se întâmplă cu el. Va mai fi dat afară, apoi adus din nou la echipă. Așa este la domnul Becali. Azi e bun, mâine nu-i bun. Edjouma este un fotbalist de Liga 1, dar nu de o campioană, eu așa cred.

El a avut perioade bune, a demonstrat. Dacă primește timp să joace și dacă va avea loc, poate fi un jucător bun. Vedem ce o să fie. Eu îl știu bine pe el, este un copil cuminte, dar să joace acolo", a declarat Valeriu Iftime, conform digisport.ro.

Gigi Becali: „I-am dat lui Edjouma să semneze pe 6 luni ca recunoștință”

Gigi Becali a dezvăluit reacția avută de Malcom Edjouma în momentul în care i-a propus mijlocașului de la FCSB să își prelungească înțelegerea.

Aflat multă vreme pe lista neagră de la FCSB și cu un contract scadent la finalul lunii ianuarie, Malcom Edjouma a avut o evoluție solidă în meciul cu Feyenoord (4-3), în care a fost introdus în repriza secundă.

Foarte mulțumit de prestația lui Edjouma, Gigi Becali a decis imediat după joc să îi propună mijlocașului prelungirea înțelegerii cu încă șase luni, până la finalul sezonului.

Becali: „A venit băiatul și a vrut să vadă dacă Becali zice la mișto sau e adevărat”

Luni, Becali a dezvăluit că Edjouma a fost foarte surprins când a primit vestea.

„A venit băiatul și a vrut să vadă dacă Becali zice la mișto sau e adevărat. I-am zis că e ca recunoștință, să nu creadă acum că am nevoie de el. Faptul că am câștigat meciul ăla cu el, care a schimbat soarta meciului (n.r - cu Feyenoord).



Ai nevoie de un mijlocaș care să facă progresie cu mingea la picior, să urce cu mingea. El întreba: 'Chiar e adevărat?'. Da, e adevărat! Ca să vadă că e adevărat, i-am dat să semneze contractul pe 6 luni și gata", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

Malcom Edjouma joacă din februarie 2022 la FCSB, după ce a fost cumpărat de la FC Botoșani pentru 330.000 de euro. Mijlocașul a petrecut un sezon și sub formă de împrumut la Bari, în Serie B. În acest sezon, Edjouma a jucat în 17 partide pentru FCSB. El a înscris un gol.

