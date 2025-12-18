Cotat la 110 milioane de euro de site-urile de specialitate, internaționalul neamț a bifat 21 de apariții pentru Liverpool în toate competițiile și niciun gol! Cinci pase decisive a înregistrat însă atacantul în vârstă de 22 de ani.



Florian Wirtz, sub lupa nemților: explicații pentru startul slab de sezon, după cele 125.000.000€ cheltuite de Liverpool



Benedikt Howedes, fost internațional cu 44 de selecții la prima reprezentativă a Germaniei, a vorbit despre evoluțiile lui Wirtz la Liverpool și a sugerat că fotbalistul încă este în perioada de adaptare.



Howedes a punctat că a fost surprins că Wirtz nu și-a arătat încă adevărata forță, dar în același timp a explicat că și lipsa familiei sau prietenilor din jurul său duce la o adaptare întârziată a fotbalistului.



”Am fost puțin surprins că nu a reușit să arate cea mai bună performanță a sa de la început. Dar este încă un jucător tânăr, își schimbă țara, își schimbă clubul pentru prima dată în viața lui.



Nu are familia sau prietenii în jur care să-i ofere sprijin deplin, nu are jucătorii care știu de ce este pe deplin capabil și poate că nu simte încrederea deplină din partea tuturor, a suporterilor, a clubului, a managerului.



Toată lumea a avut încredere deplină în el la Leverkusen și acum trebuie să se perfecționeze pas cu pas la Liverpool. Am fost puțin surprins, dar sunt destul de sigur că va arăta o performanță mai bună în a doua jumătate a sezonului”, a spus Benedikt Howedes.



La Leverkusen, Florian Wirtz a bifat 197 de apariții, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 57 de ori și a oferit 65 de assist-uri, în peste 14.000 de minute petrecute în echipamentul clubului.