Arena Națională, blocată în mai. Mihai Stoica: "Dinamo - FCSB, pe Arc sau în alt oraș"

Pe cel mai mare stadion al țării nu se vor putea juca meciuri de fotbal în luna mai. Arena Națională va fi rezervată pentru concertele celor de la Metallica (13 mai) și Iron Maiden (28 mai).



Luna mai este chiar cea în care probabil se va stabili campioana României, în urma ultimelor etape din play-off. Cu Arena Națională blocată la acea vreme, Dinamo și FCSB ar fi cele mai dezavantajate echipe.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a prezentat un scenariu în eventualitatea unui Dinamo - FCSB cu titlul de masă, în provincie.



"Îți dai seama ce nenorocire va fi? Rapid și Dinamo sunt clar în play-off, poate ajungem și noi. Și nu se va putea juca pe Arena Națională decât în prima parte! E strigător la cer ce se întâmplă! Stadionul va fi închis toată vara, până în toamnă.



O situație ipotetică: există posibilitatea ca Dinamo - FCSB să se joace pentru titlu, în ultima sau penultima etapă, pe Arcul de Triumf, pe un teren în dâmburi. Există posibilitatea asta. Sau în alt oraș!", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Andrei Nicolescu: "Jucăm la Sibiu!"



Prezent în studio, Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a intervenit zâmbind: "Dacă se joacă Dinamo - FCSB pentru titlu, jucăm la Sibiu!".



"La Sibiu, foarte bine. Sunt sibian, am foarte multe relații", a replicat oficialul FCSB.



Nu este pentru prima dată când Arena Națională este indisponibilă pentru fotbal din cauza concertelor. În trecut, FCSB a apelat la varianta Stadionului Steaua, iar Dinamo ar putea juca din nou pe "Arcul de Triumf", o arenă cu o capacitate redusă - puțin peste 8.000 de locuri.



În aceste condiții, Rapid, o altă formație care a mai jucat derby-uri pe Arena Națională din postura de gazdă, se va vedea nevoită să rămână în Giulești inclusiv la meciurile de mare interes din play-off.

