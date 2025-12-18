După un singur sezon petrecut la Oviedo, timp în care și-a ajutat echipa să obțină promovarea în La Liga, Daniel Paraschiv a fost cedat sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon la Cultural Leonesa, în La Liga 2.

Daniel Paraschiv pleacă din Spania

Totuși, la divizionara secundă, Paraschiv nu a prins minute sub comanda lui Jose Angel Ziganda și a jucat doar aproximativ 30 de minute, mult prea puțin pentru dorințele jucătorului. Din acest motiv, atât atacantul, cât și clubul Cultural Leonesa își doresc să se despartă. Cultural Leonesa are opțiune de cumpărare, dar nu are de gând să activeze clauza.

Spaniolii de la HeraldoDeLeon susțin că viitorul jucătorului român este departe de Spania și cel mai probabil își va căuta o nouă echipă în străinătate sau va reveni în Superliga României.

”Atacantul pare hotărât să evite un sezon fără minute de joc, iar viitorul său pare să fie în afara Spaniei, cu un interes special pentru o destinație internațională sau o revenire în țara sa natală. Lipsa sa de minute a fost agravată de problemele la inghinali, care l-au ținut chiar în afara lotului, iar de la revenire a primit foarte puține minute”, au scris spaniolii.