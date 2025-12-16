Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul

Cristi Balaj a analizat faza la care Șerbănică a văzut cartonașul roșu după ce l-a tras pe Juri Cisotti, în postură de ultim apărător.

„Trebuie să luăm în calcul și faptul că atacantul era într-o viteză destul de mare. Atunci când un atacant e într-o viteză mare și are și mingea sub control, trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc că e suficient orice mic contact să îl dezechilibreze.

Apărătorul folosind mâna stângă, din punctul meu de vedere, a comis o abatere nepermisă care a influențat atacantul. Lovitura liberă a fost acordată corect. Îl răsucește, nu știu dacă a fost și la nivelul picioarele ceva, nu pot să văd. Arbitrul a fost mai bine plasat, dar mâna influențează viteza de deplasare.

Când ați făcut un stop cadru, când apar toți jucătorii, e important să urmărim direcția atacantului care avea mingea sau șansa de a controla mingea în momentul incorectitudinii. Era cu fața spre poartă, iar poziția celorlalți apărători care puteau interveni, i-a făcut pe cei din VAR să considere că aceștia nu îl mai pot ajunge pe Cisotti.

Astfel, Cisotti ajungea față în față cu portarul. Încercăm să eliminăm din poză jucătorul care a faultat, care l-a împiedicat, e clar că Juri Cisotti avea mingea sub control și șanse să meargă spre poartă. Așa ajungem la concluzia că ajungea singur cu portarul. Și Cisotti era în viteză, în alergare, nu doar fundașul. Cisotti făcea 4 pași și șuta.

Dacă este fault, atunci Cisotti înainta 5 metri și nu mai era prins de apărător. Dacă Cisotti s-ar fi îndreptat spre steagul de colț, nu mai vorbim de cartonaș roșu. Am venit cu argumente.”, a spus Cristi Balaj, conform digisport.ro.

