Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul

Cristi Balaj a văzut faza controversată din Unirea Slobozia - FCSB 0-2 și a clarificat totul Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB s-a impus cu 2-0 în fața Unirii Slobozia, într-un meci din runda a 20 din Superliga.

TAGS:
Unirea SloboziaarbitruCristi BalajFCSBSuperliga
Din articol

Roș-albaștrii s-au impus în partida cu ialomițenii grație reușitelor lui Lixandru și Stoian din minutele 62 și 90+5.

În meciul jucat luni seară a avut loc și o fază controversată la care Unirea Slobozia a rămas în 10 oameni la scorul de 0-0.

Cristi Balaj a dat verdictul! Ce a spus fostul arbitru FIFA

Cristi Balaj a analizat faza la care Șerbănică a văzut cartonașul roșu după ce l-a tras pe Juri Cisotti, în postură de ultim apărător.

Fostul arbitru FIFA i-a dat dreptate centralului Vlad Baban pentru eliminarea jucătorului ialomițean și a argumentat de ce este corectă decizia acestuia.

„Trebuie să luăm în calcul și faptul că atacantul era într-o viteză destul de mare. Atunci când un atacant e într-o viteză mare și are și mingea sub control, trebuie să înțeleagă cei care ne urmăresc că e suficient orice mic contact să îl dezechilibreze.

Apărătorul folosind mâna stângă, din punctul meu de vedere, a comis o abatere nepermisă care a influențat atacantul. Lovitura liberă a fost acordată corect. Îl răsucește, nu știu dacă a fost și la nivelul picioarele ceva, nu pot să văd. Arbitrul a fost mai bine plasat, dar mâna influențează viteza de deplasare.

Când ați făcut un stop cadru, când apar toți jucătorii, e important să urmărim direcția atacantului care avea mingea sau șansa de a controla mingea în momentul incorectitudinii. Era cu fața spre poartă, iar poziția celorlalți apărători care puteau interveni, i-a făcut pe cei din VAR să considere că aceștia nu îl mai pot ajunge pe Cisotti.

Astfel, Cisotti ajungea față în față cu portarul. Încercăm să eliminăm din poză jucătorul care a faultat, care l-a împiedicat, e clar că Juri Cisotti avea mingea sub control și șanse să meargă spre poartă. Așa ajungem la concluzia că ajungea singur cu portarul. Și Cisotti era în viteză, în alergare, nu doar fundașul. Cisotti făcea 4 pași și șuta.

Dacă este fault, atunci Cisotti înainta 5 metri și nu mai era prins de apărător. Dacă Cisotti s-ar fi îndreptat spre steagul de colț, nu mai vorbim de cartonaș roșu. Am venit cu argumente.”, a spus Cristi Balaj, conform digisport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri
ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Cel mai mare talent al Rom&acirc;niei&rdquo; joacă la FCSB: &rdquo;Nu cred că a fost altul&rdquo;
”Cel mai mare talent al României” joacă la FCSB: ”Nu cred că a fost altul”
Ce pierdere! FCSB nu se poate baza pe două vedete pentru derby-ul cu Rapid
Ce pierdere! FCSB nu se poate baza pe două vedete pentru derby-ul cu Rapid
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: &rdquo;Deplorabil! Nu poți să faci așa ceva&rdquo;
Adrian Porumboiu face praf arbitrajul după Unirea Slobozia - FCSB 0-2: ”Deplorabil! Nu poți să faci așa ceva”
ULTIMELE STIRI
Cel mai scump fotbalist liber de contract a fost prezentat la noua sa echipă
Cel mai scump fotbalist liber de contract a fost prezentat la noua sa echipă
Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium
Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium
&rdquo;Cel mai mare talent al Rom&acirc;niei&rdquo; joacă la FCSB: &rdquo;Nu cred că a fost altul&rdquo;
”Cel mai mare talent al României” joacă la FCSB: ”Nu cred că a fost altul”
Victor Angelescu a răbufnit: &rdquo;Dacă vrei titlul, nu poți să faci asta&rdquo;
Victor Angelescu a răbufnit: ”Dacă vrei titlul, nu poți să faci asta”
Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu
"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!

Nota primită de Andrei Rațiu după &icirc;ncă un meci ca integralist &icirc;n La Liga

Nota primită de Andrei Rațiu după încă un meci ca integralist în La Liga

Răbufnirea lui Olăroiu: rom&acirc;nul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup

Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup

Nicolae Stanciu, &icirc;napoi &icirc;n Superliga? Sută la sută avem nevoie de el!

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? "Sută la sută avem nevoie de el!"

Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial

Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial



Recomandarile redactiei
Cel mai scump fotbalist liber de contract a fost prezentat la noua sa echipă
Cel mai scump fotbalist liber de contract a fost prezentat la noua sa echipă
Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium
Surpriză! Cu cine a votat Mircea Lucescu la FIFA The Best: Dembele, nici măcar pe podium
&rdquo;Cel mai mare talent al Rom&acirc;niei&rdquo; joacă la FCSB: &rdquo;Nu cred că a fost altul&rdquo;
”Cel mai mare talent al României” joacă la FCSB: ”Nu cred că a fost altul”
Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu
"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu
Victor Angelescu a răbufnit: &rdquo;Dacă vrei titlul, nu poți să faci asta&rdquo;
Victor Angelescu a răbufnit: ”Dacă vrei titlul, nu poți să faci asta”
Alte subiecte de interes
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | Lupii galbeni i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
Unirea Slobozia - Petrolul 1-2 | "Lupii galbeni" i-au dovedit pe băieții lui Adrian Mihalcea
JO 2024 | El e rom&acirc;nul care &icirc;l va arbitra pe David Popovici la Paris
JO 2024 | El e românul care îl va arbitra pe David Popovici la Paris
FCSB - Rapid | Cine e arbitrul derby-ului de pe Arena Națională
FCSB - Rapid | Cine e arbitrul derby-ului de pe Arena Națională
Situația lui Karlo Muhar de la CFR Cluj, explicată: &rdquo;Povestea a &icirc;nceput acum două luni&rdquo;
Situația lui Karlo Muhar de la CFR Cluj, explicată: ”Povestea a început acum două luni”
Cristi Balaj știe cine va c&acirc;știga &icirc;n FCSB - Sparta Praga: &rdquo;Sunt convins&rdquo;
Cristi Balaj știe cine va câștiga în FCSB - Sparta Praga: ”Sunt convins”
CITESTE SI
Războiul nu se &icirc;ncheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

stirileprotv Războiul nu se încheie, se transformă. Țările lumii cer Rusiei să plătească daune Ucrainei, Kremlinul vrea despăgubiri

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Grindeanu &bdquo;a uitat&rdquo; ce a semnat. Ce prevede, &icirc;n scris, protocolul de colaborare al coaliției, &icirc;ncălcat evident de PSD

stirileprotv Grindeanu „a uitat” ce a semnat. Ce prevede, în scris, protocolul de colaborare al coaliției, încălcat evident de PSD

Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion &icirc;n Capitală. Ce schimbări majore au loc &icirc;ntre cele două sărbători

stirileprotv Prognoza meteo actualizată de Crăciun și de Revelion în Capitală. Ce schimbări majore au loc între cele două sărbători

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!