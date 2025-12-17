Aflată într-o revenire de formă după victoriile cu Feyenoord și Unirea Slobozia, FCSB nu este încă pe loc de play-off în Superliga. Cu o victorie în derby ar putea încheia în primele 6, în funcție de rezultatele adversarelor.



Florin Prunea mizează pe Rapid în derby-ul cu FCSB: "Va câștiga și va termina anul pe locul 1"

De parte cealaltă, în cazul unei victorii, Rapid ar fi sigură că va încheia anul 2025 pe prima poziție. Florin Prunea se numără printre cei care mizează pe o victorie a giuleștenilor în derby-ul de duminică.



Fostul portar al naționalei a adus în discuție numeroasele absențe importante din lotul lui FCSB. Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan sunt plecați la Cupa Africii, iar Daniel Bîrligea și David Miculescu se numără printre jucătorii accidentați.

"Mai avem o etapă. Eu cred că Rapid va termina pe primul loc pentru că va câștiga meciul cu FCSB. FCSB e într-o situație delicată nu din punct de vedere al jocului - pentru că a câștigat destul de clar cu Slobozia - ci din punct de vedere al lotului. Ngezana și Alhassan au plecat la Cupa Africii, iar FCSB are foarte multe accidentări. Eu cred că Rapid va termina anul pe primul loc", a spus Florin Prunea.

Istvan Kovacs va arbitra FCSB - Rapid

„Centralul” din Carei va împărți dreptatea în duelul celor două rivale bucureștene. Pentru Kovacs va fi doar al 8-lea meci din Liga 1, în stagiunea curentă.

Cel mai bine cotat arbitru român internațional a condus la centru și Rapid - FCSB 2-2, din turul sezonului regular (etapa 6).

CFR Cluj - Rapid 1-1 (etapa 2) și FCSB - Universitatea Craiova 1-0 (etapa 12) sunt celelalte derby-uri arbitrate de Istvan Kovacs în stagiunea actuală.

