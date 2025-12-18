Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a confirmat joi că echipa sa este interesată de George Pușcaș, atacant liber de contract de la începutul lunii septembrie, după despărțirea de Bodrumspor.

George Pușcaș, pe lista lui Dinamo

"Pușcaș e un fotbalist bun. Am mai discutat despre el și în vară sau în iarnă. E pe lista noastră de jucători. Avem nevoie de jucători pe anumite poziții. Încă nu am informații clare despre discuțiile cu jucătorii.

Pentru mine e important că avem obiective clare, iar toată lumea înțelege care sunt pozițiile pe care trebuie să le întărim. Perioada de transferuri va fi lungă și cred cu adevărat că vom reuși să facem niște transferuri bune în această iarnă", a spus Kopic, la conferința de presă premergătoare meciului UTA Arad - Dinamo (sâmbătă, ora 20:00).

Pușcaș a jucat ultimul meci oficial pe 1 iunie

În sezonul trecut, George Pușcaș a evoluat în prima ligă turcă, la Bodrumspor, acolo unde a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 38 de meciuri. Echipa fotbalistului român a retrogradat la finalul stagiunii.

Pușcaș a jucat ultimul meci oficial pe 1 iunie 2025, un 0-4 contra lui Beșiktaș.

Atacantul are 46 de meciuri și 11 goluri la naționala României. Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, la Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa sau Genoa. A mai evoluat și în Championship, la Reading, formație care plătea 7,5 milioane de euro pentru a-l cumpăra în 2019.

