Dennis Politic (25 de ani) a fost cel mai ”răsunător” transfer al verii la campioana FCSB. Extrema stângă venea din postura de căpitan al lui Dinamo, iar Becali a plătit aproape un milion de euro în schimbul său, sumă la care l-a adăugat și pe Alexandru Musi (21 de ani), fotbalist pe care ”câinii” l-au vrut neapărat.



Acum, fostul dinamovist pare să fie uitat pe bancă la FCSB. Nu a mai jucat de aproape o lună, iar în noiembrie a prins minute ”cu porția”, pe finalul partidelor din campionat și Europa League.



Gabriel Glăvan crede că FCSB ar trebui să-i ofere credit lui Dennis Politic



Recent, Gigi Becali a dezvăluit că acesta ar avea niște probleme medicale, dar și-a reconfirmat încrederea în fotbalistul pentru care a insistat în vară. Și Gabriel Glăvan, fostul director sportiv de la Dinamo, crede că Politic ar trebui să joace mai mult la campioana României.



”(n.r. - legat de schimbul Musi - Politic) Dinamo a ieșit câștigată, cu siguranță. Cred că și FCSB ar ieși câștigată dacă ar profita de pe urma acestui schimb și Politic să joace mai mult. E un jucător valoros, din punctul meu de vedere”, a spus Glăvan, în exclusivitate pentru Sport.ro.



De când s-a transferat la FCSB, Dennis Politic a evoluat în 22 de partide, în toate competițiile (majoritatea din postura de rezervă), reușind să marcheze și trei goluri.



În sezonul precedent, când Dinamo a reușit să prindă play-off-ul, Politic a fost unul dintre cei mai eficienți jucători ai echipei, cu șase goluri și două assist-uri în 27 de partide.



FCSB, la două puncte de play-off după victoria cu Unirea Slobozia



În urma acestui succes (2-0 cu Slobozia), FCSB ajunge la 28 de puncte. Oțelul Galați este ultima echipă aflată în zona de play-off, cu 30 de puncte. FCSB se află pe locul 9, sub Universitatea Cluj și UTA Arad.



În etapa următoare, campioana României va avea parte de un nou test de foc. FCSB va primi vizita rivalilor de la Rapid. Deși vin după o înfrângere cu Oțelul Galați, giuleștenii se află în prezent pe primul loc în campionat.

