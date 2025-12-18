Până atunci, însă, fotbalistul care a reprezentat România la tineret ar putea prinde un transfer important.

Trabzonspor a început negocierile pentru Umit Akdag

Presa din Turcia a anunțat că vor începe oficial negocierile pentru transferul lui Umit Akdag. ”Gigantul din Turcia a detonat bomba!”, a scris publicația turcă Fanatik.com.tr.

Se pare că Trabzonspor vrea să se întărească în această iarnă, iar unul din compartimentele unde formația de la malul Mării Negre are nevoie de întăriri este cel defensiv. Umit Akdag este văzut drept o soluție ideală de către Trabzonspor, cu atât mai mult cu cât fotbalistul născut în România nu va ocupa un loc de extracomunitar.

Sursa citată scrie că Trabzonspor va demara oficial negocierile cu Alanyaspor pentru transferul lui Umit Akdag.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Umit Akdag, potrivit Transfermarkt.

Până la barajul din luna martie, Mircea Lucescu speră să îl convingă pe Umit Akdag să reprezinte România la nivel de echipă națională, dar fotbalistul de 22 de ani pare mai degrabă dornic să îmbrace tricoul naționalei Turciei.

Galatasaray, sfătuită să îl transfere pe Umit Akdag

Jurnalistul turc Berk Mertoz a declarat în presa turcă faptul că în opinia sa Galatasaray ar trebui să îl transfere în această iarnă pe Umit Akdag de la Alanyaspor.

Întrebat ce sumă ar solicita Alanyaspor în schimbul lui Umit Akdag, Mertoz a răspuns că aceasta ar fi în jur de 4-5 milioane de euro, o nimica toată pentru Galatasaray, având în vedere sumele investite în ferestrele precedente de mercato.

”Cred că primul obiectiv al Galatasaray în perioada de transferuri ar trebui să fie Umit Akdag de la Alanyaspor. Un fundaș central stângaci, născut în 2003, care nu ar ocupa un loc rezervat jucătorilor străini, are 1,93 m înălțime și este foarte eficient la duelurile aeriene. Dar caracteristica sa principală este construirea jocului.

Are un picior foarte curat. Dacă se va face un transfer în zona lui Abdulkerim, aș prefera Umit Akdag în locul unui jucător scump și vedetă. Ar fi o soluție bună pentru perioada post-Abdulkerim.

În acest sezon a jucat 12 meciuri pentru Alanyaspor și a marcat 1 gol. Este unul dintre fundașii centrali cu cele mai bune performanțe din ligă până acum.

Cota de piață actuală a jucătorului este de 900 de mii de euro. Cred că Alanyaspor va cere de la Galatasaray cel puțin 4-5 milioane de euro. Eu cred că jucătorul merită această sumă”, a spus jurnalistul turc Berk Mertoz.

