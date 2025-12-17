FCSB, din nou campioană! Pentru al 3-lea sezon la rând. Iată un scenariu despre care Gigi Becali a început să vorbească din ce în ce mai des, în ultima perioadă.

Nu mai departe de acum 2 zile, latifundiarul din Pipera a făcut calculele câștigării titlului, după cum Sport.ro a arătat aici. Asta deși, în acest moment, FCSB e pe 9, la 11 puncte de liderul Rapid. Pe de altă parte, există o certitudine, în privința roș-albaștrilor: echipa e pe un trend ascendent, în campionatul intern.

O singură statistică spune totul: în ultimele șapte etape, campioana n-a mai pierdut în Superliga noastră. Ultima înfrângere datează din 18 octombrie: 1-2 cu Metaloglobus. De atunci, FCSB a strâns 4 victorii și 3 egaluri în prima ligă.

Verdictul analiștilor: FCSB va termina sezonul regulat pe 4

În acest context, analiștii de la Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată fotbalului internațional, tocmai și-au reactualizat calculele în privința campionatului românesc. Iată concluziile lor, după rezultatele din weekend, cele de după etapa cu numărul 20:

*FCSB va prinde play-off-ul și, cel mai probabil, va încheia sezonul regulat pe 4.

*FCSB, după victoria cu Unirea Slobozia (2-0), și-a mărit șansele la titlu cu încă trei procente.

*La finalul sezonului regulat, cel mai probabil, Universitatea Craiova și Rapid vor termina pe primele două locuri, despărțite de un singur punct.

În ultima rundă din 2025, FCSB are derby-ul cu Rapid, programat pentru 21 decembrie, de la ora 20:00, pe Arena Națională.

