FCSB dă din nou semnale de revenire. Campioana en-titre a învins-o pe Unirea Slobozia cu 2-0 în deplasare, după succesul de poveste cu Feyenoord (4-3) pe Arena Națională. Roș-albaștrii se pregătesc pentru derby-ul pe teren propriu împotriva liderului rival Rapid (duminică, 21 decembrie, 20:00).

FCSB a legat două victorii consecutive în campionat și Europa League

Elevii lui Elias Charalambous au, în momentul de față, două obiective: accederea în play-off-ul Superligii și calificarea în cel din Europa League. În grupa unică mai au de disputat două partide: deplasarea cu Dinamo Zagreb (22 ianuarie) și meciul de acasă cu Fenerbahce (29 ianuarie). Pentru calificare au nevoie, în principiu, de 4 puncte.

După ultimele evoluții a reapărut întrebarea dacă FCSB are forța necesară pentru a repeta performanța din sezonul trecut. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro, Sorin Paraschiv (44 de ani) a oferit răspunsul.

Sorin Paraschiv: „În ultima perioadă au fost foarte inconstanți”

(n.r.- Credeți că au șanse de calificare în momentul de față? Îi așteaptă două meciuri grele cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce...) Dacă vor aborda la fel cele două meciuri vor avea șanse. În ultima perioadă au fost foarte inconstanți. Nu mai poți spune că au sau nu șansă. Spui că au șanse în campionat și în Europa League, după fac niște meciuri de care nu îți vine să crezi.

Așteptăm să vedem dacă vor ține nivelul pe care l-au arătat aseară! Că dacă vor intra la meciurile viitoare și vor arata ca împotriva lui Metaloglobus sau în multe alte partide din campionat, nu vor avea șanse”, a declarat Sorin Paraschiv, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Sorin Paraschiv, o legendă pentru FCSB

Sorin Paraschiv a făcut junioratul la Steaua București între anii 1992 - 2000, după care a fost promovat la echipa mare. „Tigrul” a continuat neîntrerupt până în 2007 la FCSB.