CFR Cluj a anunțat că Radu Alexandru, puștiul de la echipa de juniori a ardelenilor, descris de club drept ”unul dintre cei mai promițători tineri formați de noi”, a semnat prelungirea contractului până în 2030.



Radu Alexandru are 18 ani și o partidă bifată pentru prima echipă a lui CFR Cluj, în play-off-ul sezonului 2024/25: trei minute cu Farul Constanța în eșecul 1-5 din etapa #5.



A semnat cu CFR Cluj cu o etapă înaintea pauzei de iarnă: ”Unul dintre cei mai promițători”



”Radu Alexandru și-a prelungit contractul cu CFR Cluj până în 2030!



Suntem bucuroși să vă anunțăm că Radu Alexandru, unul dintre cei mai promițători tineri jucători formați de clubul nostru, a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj și va rămâne în Gruia cel puțin până în 2030!



Născut în 2007, Radu evoluează pe postul de fundaș central și face parte din Academia CFR Cluj de la vârsta de 7 ani. De-a lungul timpului, a fost căpitan al echipelor de juniori ale Academiei și a debutat în SuperLigă pentru CFR Cluj în 2024, la doar 16 ani.



În ultimele luni s-a antrenat în repetate rânduri cu prima echipă, unde a impresionat prin calitățile sale, iar mâine va face parte din lotul pentru meciul de la Botoșani.



Felicitări, Radu! Îți urăm mult succes și cât mai multe realizări în tricoul vișiniu!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.

