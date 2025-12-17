Meciul cu divizionara secundă Marko – locul 3 în grupa Sud – a fost exact „pansamentul“ de care avea nevoie PAOK Salonic, după două rezultate nefavorabile.

După o serie excelentă, 10 victorii, 2 egaluri și 1 înfrângere, echipa lui Răzvan Lucescu a dat de greu! Mai întâi, a fost remiza din Liga Europa, 3-3 cu Ludogoreț, în Bulgaria. Apoi, a venit înfrângerea din weekend, în campionat: 0-2 cu Atromitos. Cu moralul zdruncinat, după această dublă fără victorie, PAOK și-a „lins rănile“, în competiția KO.

În partida cu Marko, formația din Salonic a fost de neoprit: 4-1, la capătul unui meci în care victoria a fost rezolvată, încă după primele 45 de minute, când tabela arăta deja 3-0.

Rezultatul a menținut PAOK în cărți pentru realizarea eventului, în acest sezon, în Grecia. Pentru că, în campionat, echipa e pe 3, la doar trei puncte de liderul Olympiakos. AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin, e pe 2, cu doar un punct în spatele liderului.

În cupă, PAOK Salonic a ocupat poziția a 8-a în grupa de 20. Aici, primele patru clasate au avansat direct în sferturi. Ocupantele locurilor 5-12, opt echipe în total, vor juca în play-off-ul sferturilor. Aici, PAOK va întâlni Atromitos, care s-a clasat pe 9 în ierarhia finală din cupă.

Pentru PAOK Salonic urmează ultimul meci din 2025, în campionat. Duminică (ora 19:30), echipa lui Răzvan Lucescu va întâlni Panathinaikos pe teren propriu.

