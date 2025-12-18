După două sezoane solide în tricoul roș-albastru, presa internațională anunță că stoperul sud-african e pregătit să facă pasul către un campionat important din Vest, interesul pentru el fiind tot mai accentuat.



Jurnaliștii de la goal.com notează că fundașul campioanei României a intrat în vizorul mai multor cluburi din Ligue 1 (Franța), dar este monitorizat atent și de formații din Belgia și Spania. Sursa citată vorbește și despre ascensiunea fulminantă a lui Ngezana, care a sosit la FCSB în vara lui 2023 de la Kaizer Chiefs pentru 600.000 de euro și s-a impus rapid, devenind un om de bază.



Evoluțiile sale constante, care au contribuit la câștigarea a două titluri consecutive în Superliga și a Cupei României, l-au transformat într-o țintă atractivă pentru cluburile din ligile superioare ale Europei.



„Am făcut sacrificii pentru a deveni cel mai bun”



Internaționalul sud-african nu și-a ascuns niciodată dorința de a evolua la cel mai înalt nivel. Goal.com reamintește ambițiile fotbalistului, care vede experiența în România ca pe o trambulină către marile campionate.



„Am făcut sacrificii pentru a deveni cel mai bun. Să-mi las familia acasă nu a fost o decizie ușoară. Am trecut prin momente grele la început. Este o mare realizare pentru mine doar să vin aici, să joc în Europa și să câștig trofee. Înseamnă mult, dar nu pot spune că este suficient. Încă am visuri de îndeplinit. Vreau să joc în Germania, Franța, Anglia sau Spania”, a spus Ngezana.



Plecarea lui Ngezana pare a fi anticipată și de conducerea FCSB. Roș-albaștrii și-au asigurat deja serviciile lui Andre Duarte. După ce a marcat în victoria spectaculoasă cu 4-3 în fața lui Feyenoord în Europa League, Ngezana a lăsat să se înțeleagă că viitorul său la București este incert.



„Nu știu dacă voi mai fi jucătorul FCSB-ului după Cupa Africii. Nu știm niciodată ce ne rezervă viitorul. Vom vedea”, a mai spus Ngezana.

