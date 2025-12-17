Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie vândut de Pisa

Sosit încă din 2018 la Pisa, de la Sassuolo, Marius Marin este străinul cu cele mai multe meciuri în tricoul Pisei, peste 250. După un sezon în Serie C și șase în Serie B, mijlocașul român a reușit în premieră să facă pasul în elita fotbalului italian, în vară.

Marius Marin, pe cale să plece de la Pisa



Contractul lui Marius Marin cu Pisa ar fi trebuit să expire în vară, însă a fost prelungit automat cu un an datorită promovării. Până în prezent, timișoreanul nu a semnat o nouă prelungire, iar presa din Italia scrie că ar putea fi vândut încă din ianuarie.



Pisa nu ar vrea să îl piardă gratis pe Marin în vară, astfel că ar vrea să îl vândă în ianuarie în cazul în care nu va fi semnată o prelungire, scrie TMW. Publicația italiană amintește că fotbalistul român a încheiat recent colaborarea cu impresarul Ioan Becali și a semnat cu SEG - Sports Entertainment Group, o agenție de impresariat cu sediul în Olanda, care are în portofoliu o mulțime de staruri din fotbalul mondial.

