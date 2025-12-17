Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie vândut de Pisa

Despărțire după 7 ani și jumătate: Marius Marin, pe cale să fie v&acirc;ndut de Pisa Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marius Marin (27 de ani) ar putea pleca de la Pisa încă din ianuarie, cu șase luni înainte de expirarea contractului.

TAGS:
marius marinPisa
Din articol

Sosit încă din 2018 la Pisa, de la Sassuolo, Marius Marin este străinul cu cele mai multe meciuri în tricoul Pisei, peste 250. După un sezon în Serie C și șase în Serie B, mijlocașul român a reușit în premieră să facă pasul în elita fotbalului italian, în vară.

Marius Marin, pe cale să plece de la Pisa

Contractul lui Marius Marin cu Pisa ar fi trebuit să expire în vară, însă a fost prelungit automat cu un an datorită promovării. Până în prezent, timișoreanul nu a semnat o nouă prelungire, iar presa din Italia scrie că ar putea fi vândut încă din ianuarie.

Pisa nu ar vrea să îl piardă gratis pe Marin în vară, astfel că ar vrea să îl vândă în ianuarie în cazul în care nu va fi semnată o prelungire, scrie TMW. Publicația italiană amintește că fotbalistul român a încheiat recent colaborarea cu impresarul Ioan Becali și a semnat cu SEG - Sports Entertainment Group, o agenție de impresariat cu sediul în Olanda, care are în portofoliu o mulțime de staruri din fotbalul mondial.

După promovarea în Serie A, Marius Marin a alternat meciurile petrecute pe banca de rezerve cu cele în care a fost titular. Mijlocașul român a fost folosit de antrenorul Alberto Gilardino în 11 partide.

Promovată în Serie A după 34 de ani de absență, Pisa nu are deloc o misiune simplă. În 15 etape a strâns doar 10 puncte, iar acum se află pe locul 19, penultimul.

  • 400.000 de euro a plătit Pisa pentru a-l transfera definitiv pe Marin de la Sassuolo, în 2019
  • 3 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Marius Marin, potrivit Transfermarkt
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou &bdquo;stop&rdquo; burlăciei. GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Rom&acirc;nul născut &icirc;n Pretoria. Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: Rom&acirc;nia mi-a dat șansa să joc la Cupa Mondială!
Românul născut în Pretoria. Johan van Heerden, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro: "România mi-a dat șansa să joc la Cupa Mondială!"
Cristi Chivu remaniază lotul pentru Supercupa Italiei! Patru nume noi &icirc;n avionul de Riad
Cristi Chivu remaniază lotul pentru Supercupa Italiei! Patru nume noi în avionul de Riad
Coman, numărătoarea inversă a &icirc;nceput: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului
Coman, numărătoarea inversă a început: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului
Sorescu a taxat gafa sezonului &icirc;n Turcia! Gol din nimic reușit de rom&acirc;n, dar Gaziantep e condusă
Sorescu a taxat gafa sezonului în Turcia! Gol din nimic reușit de român, dar Gaziantep e condusă
Vladislav Blănuță, OUT: A plecat acasă!
Vladislav Blănuță, OUT: "A plecat acasă!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu, &icirc;napoi &icirc;n Superliga? Sută la sută avem nevoie de el!

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? "Sută la sută avem nevoie de el!"

Basarab Panduru a numit echipa favorită la c&acirc;știgarea titlului &icirc;n Superligă: &bdquo;Toţi se miră, eu nu!&rdquo;

Basarab Panduru a numit echipa favorită la câștigarea titlului în Superligă: „Toţi se miră, eu nu!”

Ceva rău de tot! MM Stoica a făcut anunțul &icirc;n cazul lui Tavi Popescu

"Ceva rău de tot!" MM Stoica a făcut anunțul în cazul lui Tavi Popescu

Scandalos! &Icirc;ncă două țări &bdquo;interzise&rdquo; de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

Scandalos! Încă două țări „interzise” de Donald Trump la Campionatul Mondial din 2026

După ce Rybakina a c&acirc;știgat Turneul Campioanelor, rușii &icirc;și arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

După ce Rybakina a câștigat Turneul Campioanelor, rușii își arogă merite. Reacția Kazahstanului a venit imediat

&rdquo;Cel mai mare talent al Rom&acirc;niei&rdquo; joacă la FCSB: &rdquo;Nu cred că a fost altul&rdquo;

”Cel mai mare talent al României” joacă la FCSB: ”Nu cred că a fost altul”



Recomandarile redactiei
Cristi Chivu remaniază lotul pentru Supercupa Italiei! Patru nume noi &icirc;n avionul de Riad
Cristi Chivu remaniază lotul pentru Supercupa Italiei! Patru nume noi în avionul de Riad
Coman, numărătoarea inversă a &icirc;nceput: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului
Coman, numărătoarea inversă a început: ce urmează pentru fostul star al FCSB-ului
Vladislav Blănuță, OUT: A plecat acasă!
Vladislav Blănuță, OUT: "A plecat acasă!"
Olăroiu, declarații cu iz de adio: &bdquo;O mare onoare!&ldquo;
Olăroiu, declarații cu iz de adio: „O mare onoare!“
Sorescu a taxat gafa sezonului &icirc;n Turcia! Gol din nimic reușit de rom&acirc;n, dar Gaziantep e condusă
Sorescu a taxat gafa sezonului în Turcia! Gol din nimic reușit de român, dar Gaziantep e condusă
Alte subiecte de interes
Ioan Becali anunță: &rdquo;5.000.000 de &euro;! Suntem &icirc;n discuții&rdquo;
Ioan Becali anunță: ”5.000.000 de €! Suntem în discuții”
Șucu și Moldovan &icirc;ncearcă transferul verii &icirc;n SuperLigă! Ioan Becali confirmă: I-am propus ceva
Șucu și Moldovan încearcă transferul verii în SuperLigă! Ioan Becali confirmă: "I-am propus ceva"
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii &icirc;nainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Tratativele continuă! Ce au cerut italienii înainte de a negocia transferul lui Olimpiu Moruțan
Adrian Rus și Marius Marin nu au participat la primul antrenament al Pisei din acest sezon. Anunțul italienilor
Adrian Rus și Marius Marin nu au participat la primul antrenament al Pisei din acest sezon. Anunțul italienilor
CITESTE SI
Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou &bdquo;stop&rdquo; burlăciei. GALERIE FOTO

stirileprotv Donald Trump Jr. s-a logodit cu Bettina Anderson. Cum arată femeia pentru care a spus din nou „stop” burlăciei. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

stirileprotv Patricia Potra a fost arestată preventiv. Ar fi păcălit zeci de persoane cu consultanță pentru proiecte europene

Două eleve au dispărut de la școală și au apărut &icirc;n fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat

stirileprotv Două eleve au dispărut de la școală și au apărut în fața casei unui localnic a doua zi. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!