Chiar dacă nu a mai avut aceleași evoluții, iar conducerea FCSB-ului i-a dat un ultimatum, Octavian Popescu (22 de ani) este văzut, în continuare, ca unul dintre cei mai talentați fotbaliști ai țării.



Glăvan îl compară pe acesta cu Adrian Mutu, golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de reușite, la egalitate cu Gică Hagi.



Gabi Glăvan: ”Octavian Popescu e cel mai mare talent al României, după Adrian Mutu”



”Din punctul meu de vedere, spun în continuare, Tavi Popescu este cel mai mare talent al României, după Adrian Mutu, părerea mea. Dați-mi alt exemplu, după Mutu, să fi fost la același nivel.



Eu nu cred că a fost altul, după Mutu, să fie la nivelul ăsta de talentat. Ce făcea Tavi Popescu la 18 ani, nu mai făcea nimeni la vârsta lui, după Adrian Mutu, în Liga 1, care a dat 18 goluri”, a spus Gabriel Glăvan, potrivit GSP.ro.



În acest sezon, Tavi Popescu a evoluat pentru FCSB în 22 de partide, majoritatea din postura de rezervă, fără să reușească să înscrie. A bifat, însă, două assist-uri.



Și cota sa de piață a scăzut semnificativ după evoluțiile modeste din ultima perioadă. Dacă în 2022 era cotat la patru milioane de euro, acum site-urile de specialitate îl evaluează la 1,4 milioane de euro.

