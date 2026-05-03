Valeriu Iftime, patronul formației FC Botoșani, a susținut că Elias Charalambous nu se va întoarce la FCSB, echipă pe care omul de afaceri a comparat-o cu un lagăr.

Valeriu Iftime, atac la adresa FCSB

Mai mult decât atât, Iftime a susținut că niciun antrenor nu va veni la FCSB cât timp Becali se va lăuda la televizor că face echipa și schimbările.

„E un tip deștept și nu va mai veni, a strâns din dinți cât a putut și acum a scăpat ca dintr-un lagăr. A evadat de la mănăstire.

Acolo nu vine nimeni, cât timp domnul Becali e la televizor. Nu merge. Nu poți să spui la televizor că faci echipa, schimbările. Antrenorul e băgat într-o groapă din care nu-l mai scoate nimeni”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali e sigur de revenirea lui Charalambous

Anterior, Gigi Becali și-a exprimat convingerea că Elias Charalambous se va întoarce la FCSB din loialitate pentru a ajuta echipa să termine sezonul și să se califice în preliminariile Conference League.

„Când a venit, a avut 5.000 de euro pe lună. A câștigat peste un milion de euro în 2-3 ani (n.r.- în principal din bonusurile pentru calificările în Europa League), și-a făcut o carte de vizită și când te chem două meciuri să mă ajuți nu vii?

Dacă vorbesc cu el, vine. Îi dau un telefon: 'Vino încoace' și gata. O să fac asta peste o săptămână, 10 zile. Dacă nu vine să mă ajute, să fie sănătos. Înseamnă că nu a fost așa mare prietenia. Dacă nu va veni, mă voi supăra” - au fost cuvintele lui Gigi Becali.

Elias Charalambous și-a încheiat mandatul la FCSB după aproape trei ani. A fost ”instalat” pe 30 martie 2023, iar de atunci a reușit să cucerească două titluri în Superligă și să bifeze două calificări în faza principală din UEFA Europa League.

Cipriotul a bifat 170 de meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali, reușind să câștige 88 dintre acestea. 41 s-au încheiat la egalitate, iar alte 41 au fost înfrângeri.