Valeriu Iftime a reacționat după ce Gigi Becali a lăudat forța Botoșaniului: „Vrea să ne adoarmă!”

Lupta pentru un loc în cupele europene generează dialoguri de la distanță între patronii din SuperLiga. În acest moment, FCSB ocupă prima poziție în clasamentul play-out-ului, fiind urmată la o distanță de cinci puncte de FC Botoșani, formație care are însă un meci mai puțin disputat.

Gigi Becali a recunoscut recent că se teme de un posibil duel cu echipa antrenată de Marius Croitoru, considerând-o un adversar mai redutabil decât Csikszereda. Valeriu Iftime a privit cu scepticism aceste laude, suspectând o strategie de „adormire” a adversarului.

"Dacă domnul Becali a spus că FC Botoșani joacă fotbal, atunci înseamnă că are dreptate, domnule! E interesant că a spus asta, nu că mă simt bine, dar vrea să ne adoarmă, cred. Dumnealui e convins că FCSB ne bate pe toți la pachet, dar noi nu credem", a spus finanțatorul moldovenilor, potrivit Digisport.