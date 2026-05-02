Valeriu Iftime a reacționat după ce Gigi Becali a lăudat forța Botoșaniului: „Vrea să ne adoarmă!”

Valeriu Iftime a răspuns afirmațiilor lui Gigi Becali despre barajul pentru Conference League și a explicat de ce a ajuns să susțină FCSB în lupta directă cu rivalele din play-out.

Lupta pentru un loc în cupele europene generează dialoguri de la distanță între patronii din SuperLiga. În acest moment, FCSB ocupă prima poziție în clasamentul play-out-ului, fiind urmată la o distanță de cinci puncte de FC Botoșani, formație care are însă un meci mai puțin disputat.

Gigi Becali a recunoscut recent că se teme de un posibil duel cu echipa antrenată de Marius Croitoru, considerând-o un adversar mai redutabil decât Csikszereda. Valeriu Iftime a privit cu scepticism aceste laude, suspectând o strategie de „adormire” a adversarului.

"Dacă domnul Becali a spus că FC Botoșani joacă fotbal, atunci înseamnă că are dreptate, domnule! E interesant că a spus asta, nu că mă simt bine, dar vrea să ne adoarmă, cred. Dumnealui e convins că FCSB ne bate pe toți la pachet, dar noi nu credem", a spus finanțatorul moldovenilor, potrivit Digisport.

Interese comune în subsolul clasamentului

Iftime a recunoscut că a ținut cu FCSB în duelul cu Csikszereda (0-1), deoarece se simte „amenințat” de forma foarte bună arătată de „ciucani”. Capioana l-a dezamăgit, însă, capitulând la limită.

"Aseară am ținut cu FCSB cum țin cu FC Botoșani. Spun asta pentru că mă simt amenințat de Csikszereda, vine din urmă. Dacă nu facem un meci bun la Farul și ne bate Csikszereda, atunci vin ei la baraj. Ar fi un mare eșec pentru noi. Și eu vreau să joc la baraj cu FCSB și să demonstrăm că putem", a mai transmis Valeriu Iftime.

Partida dintre Farul și FC Botoșani este programată sâmbătă, de la ora 17:30, și poate definitiva configurația pentru barajul de Europa, în contextul în care UTA nu are drept de participare în competițiile continentale.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sondaj CURS în pragul moțiunii. Câți români cer demisia lui Ilie Bolojan și care este intenția de vot în plină criză politică
ARTICOLE PE SUBIECT
Valeriu Iftime, spumos într-un dialog cu Gigi Becali: ”Hai să vă spun una tare de tot” / ”Domnule Becali, acum sunt și eu...”
Valeriu Iftime se amuză pe seama plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Norocul lui! Nu rezistă nimeni cu Becali”
„Credeam că am atins fundul gropii!” Răspunsul dur al lui MM Stoica după ironiile lui Valeriu Iftime
Sepsi a învins-o pe Corvinul și amenință primul loc din Liga 2! Toate rezultatele + cum arată play-off-ul și play-out-ul
Roberto De Zerbi, discurs dur: ”Nu vreau să am astfel de oameni în jurul meu”
A murit Alessandro Zanardi, campionul care a învățat Italia „să nu renunțe niciodată”
Gigi Becali e convins că FCSB poate bate măr două echipe din play-out: ”Îi dăm 200-0 și celeilalte 300-0!”
Mirel Rădoi își amenință jucătorii după un nou eșec cu Gaziantep: ”Trebuie să înțeleagă”
Mutări masive la FCSB: Gigi Becali anunță 7 plecări și o prelungire de contract după eșecul cu Csikszereda

Afară de la FCSB! Sabin Ilie și Aliuță îi vor OUT și îi transmit un mesaj dur lui Becali

Gigi Becali a fost refuzat în direct de antrenor și a urmat tirada: "Ăștia nu sunt sănătoși la cap!"

Nicolae Mitea, în sfârșit la FC Barcelona: "Sunt pregătit pentru noua provocare!"

Salariu aproape dublu pentru Cristi Chivu și un nou obiectiv

Ca și plecat de la FCSB, jucătorul și-a găsit echipă

Sepsi a învins-o pe Corvinul și amenință primul loc din Liga 2! Toate rezultatele + cum arată play-off-ul și play-out-ul
Roberto De Zerbi, discurs dur: ”Nu vreau să am astfel de oameni în jurul meu”
Gigi Becali e convins că FCSB poate bate măr două echipe din play-out: ”Îi dăm 200-0 și celeilalte 300-0!”
A murit Alessandro Zanardi, campionul care a învățat Italia „să nu renunțe niciodată”
Mirel Rădoi își amenință jucătorii după un nou eșec cu Gaziantep: ”Trebuie să înțeleagă”
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Valeriu Iftime, acuzații dure după ce LPF a amânat meciul FC Botoșani - FCSB: ”O dau pe interes!”
Farul Constanța - FC Botoșani 0-1 | Ultimul meci pentru Gică Hagi la Farul?
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Reacția unui șofer prins băut în trafic de 1 Mai, întrebat de rezultatul etilostului: „De la parfum”. A rămas fără permis

Reacția lui Donald Trump, după ultima ofertă făcută de Iran pentru încheierea războiului. VIDEO

