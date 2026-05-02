Farul Constanța - FC Botoșani, ora 17:30, LIVE TEXT

15 martie 2026, Farul - Petrolul 2-0: a fost singurul succes reușit de dobrogeni în ultimele nouă etape, în rest au două remize și șase partide pierdute la limită.

Moldovenii nu au mai câștigat în campionat din postura de echipă oaspete din 30 noiembrie 2025, când s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Unirea Slobozia. Au urmat în deplasare un egal și șapte înfrângeri.

La finalul rundei precedente, Farul era echipa cu cele mai multe goluri marcate din afara careului mare - 10, dintre care patru au fost izbutite de Ionuț Vînă.

61,2 % este media posesiei botoșănenilor din play-out, locul 1 la acest capitol (Farul - 51,5 %). În aceeași fază a competiției (play-out), gruparea constănțeană este echipa cu cele mai puține faulturi comise, doar 62.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de 27 de ori, de 10 ori s-au impus dobrogenii, de opt ori au câștigat botoșănenii, iar alte nouă partide s-au terminat la egalitate.

4 decembrie 2022, Farul - FC Botoșani 8-0, cea mai severă înfrângere suferită pe prima scenă de gruparea moldavă.

Ultimul succes bifat în campionat de vizitatorii din această rundă: 29 martie 2025, FC Botoșani - Farul 4-3.

Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 7 noiembrie 2025, Farul - FC Botoșani 2-0, marcatori Ionuț Vînă și Ionuț Larie.