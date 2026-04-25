Andrei Ciobanu a deschis scorul pentru Oțelul în minutul 60 din penalty cu o execuție sigură. Ciobanu l-a trimis pe Luka Kukic în direcție opusă.
Greșeală majoră în FC Botoșani - Oțelul Galați
Reușita sa a fost posibilă după o gafă uriașă din defensiva gazdelor. Răzvan Creț i-a trimis o pasă slabă lui Kukic.
Balonul a fost interceptat de către Luan Campos, iar Kukic nu a putut să facă nimic altceva, fiind depășit, decât să îl agațe. Arbitrul Răzvan Negară nu a ezitat și a dictat lovitură de pedeapsă.
Echipele de start
- Botoșani: Kukic – Petro, Diaw, Miron, Creţ – Papa, Aldair – Bodişteanu, Ongenda, Mitrov – Mailat
- Rezerve: Tomache, Suta, Ţigănaşu, Ilaş, David, Bordeianu, Adams, Pănoiu, Bota, De Vega, Dumiter, Kovtaliuk
- Antrenor: Marius Croitoru
- Oţelul Galaţi: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, P. Iacob, Conrado – Lameira, Ciobanu – Bană, Paz, L. Campos – Debeljuh
- Rezerve: Ursu, Paharnicu, Rus, E. Neicu, Ne Lopes, Kazu, Bordun, M. Neicu, P. Nuno, Andrezinho, Andrezinho, Sandu
- Antrenor: Stjepan Tomas