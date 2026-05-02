De noaptea minții: ce a putut să zică Flavius Stoican după Farul – FC Botoșani

Sâmbătă, formația constănțeancă a ajuns la șase meciuri succesive fără victorie în campionat! După 1-1 cu FC Botoșani pe teren propriu, bilanțul „marinarilor“ arată așa: 3 puncte luate din 18 posibile, de la jumătatea lunii martie! Pentru că ultimul succes, în campionat, datează din 15 martie: 2-0 cu Petrolul, la Ovidiu.

Flavius Stoican: „Să continuăm la fel!“

Când mai sunt doar două etape din play-out, Farul e pe locul 6 din 10, având 25 de puncte. Clasarea actuală asigură rămânerea în prima ligă. Problema e că urmăritoarele Petrolul, Hermannstadt și Unirea Slobozia au câte un meci mai puțin disputat. Iar Petrolul, în cazul în care ar învinge UTA pe teren propriu (duminică, ora 18:15), ar depăși Farul în clasament.

Așadar, la finalul acestei runde, „marinarii“ pot ajunge pe loc de baraj! În fața acestei situații, Flavius Stoica a venit la interviul de după meciul cu FC Botoșani și a vorbit de parcă totul e în regulă.

„Golul lor a venit poate un pic nemeritat. În repriza a doua, am avut ocazii, agresivitate. Sunt trist, dar sunt convins că, dacă vom continua așa, fotbalul ne va răsplăti. Am avut multe situații în care ne puteam desprinde. Poate am fost puțin lipsiți de luciditate. Păcat, păcat. Să continuăm pe aceeași linie, fiindcă eu sunt convins că va fi bine. Trebuie să-i țin la fel de montați pe băieți, ca astăzi. Sperăm să câștigăm la Galați, pentru că jucăm fotbal!“, a spus Flavius Stoican.

Când a fost informat că, totuși, Farul depinde de acum de jocul rezultatelor, pentru a evita locul de baraj, Stoican a surprins din nou: „E o luptă deschisă între echipele din subsolul clasamentului, totul e posibil“.

În ultimele două runde de play-out, Farul va juca, pe rând, cu Oțelul în deplasare și cu Metaloglobus, deja retrogradată, pe teren propriu.