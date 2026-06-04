A refuzat oferta de la FCSB și e pe cale să semneze contractul carierei! Câți bani va încasa fundașul

A refuzat oferta de la FCSB și e pe cale să semneze contractul carierei! Câți bani va încasa fundașul Fotbal intern
SPORT.RO
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După despărțirea de Dinamo, Kennedy Boateng a declinat oferta celor de la FCSB și este pe cale să obțină un transfer stelar în străinătate, care îi va asigura un venit uriaș.

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FCSBGigi BecaliKennedy Boateng
Din articol

Fundașul central togolez a stârnit interesul lui Gigi Becali după încheierea înțelegerii cu gruparea din „Ștefan cel Mare”, însă negocierile nu s-au concretizat. Patronul campioanei a susținut că mutarea a picat din cauza pretențiilor financiare ridicate ale jucătorului pentru prima de instalare.

Alessandro Caparco, fost antrenor secund în staff-ul tehnic al „câinilor roșii”, a oferit o altă perspectivă asupra tratativelor, negând vehement varianta oficialilor roș-albaștri.

„Nu e adevărat. Am vorbit ieri cu Kennedy. Și e o mare diferență față de ce îi oferă dincolo. Da, cam așa (n.r. - de patru-cinci ori mai mare). Diferența este imensă. Și, din ce mi-a zis, nu ar fi acceptat niciodată să se ducă acolo”, a spus Caparco.

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Ofertă astronomică din Arabia Saudită

Viitoarea destinație a stoperului în vârstă de 29 de ani se conturează a fi Asia, unde propunerile financiare sunt la un cu totul alt nivel față de ceea ce se poate oferi în fotbalul românesc.

„Da, sau mai este o portiță deschisă pentru el în China. Dar în România, pista e închisă. Plus că ar putea încasa 400.000-500.000 de euro la semnătură, plus un salariu de 80.000 de euro pe lună”, a adăugat fostul tehnician dinamovist.

Potrivit jurnalistului Mustafa Al-Hadiyan, clubul saudit Al-Fateh este cel care îl dorește pe fotbalist. Formația arabă i-a pregătit lui Kennedy Boateng o ofertă concretă, cu un salariu stagional de 900.000 de euro.

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