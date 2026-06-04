A refuzat oferta de la FCSB și e pe cale să semneze contractul carierei! Câți bani va încasa fundașul

Fundașul central togolez a stârnit interesul lui Gigi Becali după încheierea înțelegerii cu gruparea din „Ștefan cel Mare”, însă negocierile nu s-au concretizat. Patronul campioanei a susținut că mutarea a picat din cauza pretențiilor financiare ridicate ale jucătorului pentru prima de instalare.

Alessandro Caparco, fost antrenor secund în staff-ul tehnic al „câinilor roșii”, a oferit o altă perspectivă asupra tratativelor, negând vehement varianta oficialilor roș-albaștri.

„Nu e adevărat. Am vorbit ieri cu Kennedy. Și e o mare diferență față de ce îi oferă dincolo. Da, cam așa (n.r. - de patru-cinci ori mai mare). Diferența este imensă. Și, din ce mi-a zis, nu ar fi acceptat niciodată să se ducă acolo”, a spus Caparco.