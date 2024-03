Răzvan Oaidă (26 de ani) este născut la Petroșani și s-a format la juniorii cluburilor Atletico Arad, Wolverhampton Wanderers și Brescia. La seniori a jucat pentru FC Botoșani (2017-2019), FCSB (2019-2023) și Rapid (2023-prezent).

Are 10 meciuri pentru naționala U21 și a fost în lotul lărgit pentru Euro 2019, dar nu a prins selecția finală. Mijlocașul central a fost cumpărat de FCSB, în iulie 2019, cu 950.000 de euro, și a ajuns în Giulești liber de contract, vara trecută. În acest sezon a fost un om important pentru echipa lui Cristiano Bergodi, bifând 29 de prezențe (21 ca titular) și 1 gol pentru ocupanta locului secund în Superligă.

"Consider că m-am maturizat, atât în fotbal, cât și în viață"

"Văd altfel fotbalul față de cum îl vedeam la 18 sau 20 de ani. Consider că m-am maturizat, atât în fotbal, cât și în viață. Cred că e un lucru foarte important să conștientizezi imaginea de ansamblu, asta te ajută foarte mult pe teren și în afara lui.

Nu știu dacă pot spune un tabiet pe care îl am înaintea meciurilor, în general ascult muzică și mă rog. Nu am hobby-uri extravagante, sunt un tip destul de plictisitor (zâmbește). Iubesc să petrec timpul cu familia mea, să îmi petrec timpul cu prietenii. Chestii uzuale, nimic ieșit din comun. Nu sunt genul care să iubească adrenalina, să caut ceva nou neapărat. Sunt destul de liniștit. Nu sunt fan tatuaje, îmi plac tatuajele, dar consider că nu m-ar avantaja pe mine.

"A fost o perioadă destul de dificilă din punct de vedere emoțional"

Perioada petrecută în străinătate, la Wolverhampton și Brescia, m-a ajutat foarte mult, deși am fost plecat destul de tânăr. A fost o perioadă destul de dificilă din punct de vedere emoțional pentru că eram foarte mic, imatur. Am fost departe de părinți, de prieteni, de familie. Totodată, m-a ajutat să mă maturizez mai repede, să realizez anumite lucruri și cred că e un plus pentru mine, pentru că am reușit să învăț foarte multe lucruri utile acolo.

Cred că m-am atașat mai mult de fotbalul din Italia. Cred că mi-a plăcut mai mult, pentru că oamenii și ambientul sunt asemănătoare cu ce avem în țara noastră", a declarat Răzvan Oaidă pentru Sport.ro.

Foto - Gabriel Chirea, captură video PRO TV Sport