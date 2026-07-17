Noul sezon din Superliga a debutat vineri, de la 18:30, cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani. La momentul redactării acestui articol scorul este 1-1.
Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Daniel Pancu a fost văzut în tribune la un meci din Superliga.
Noul sezon din Superliga a debutat vineri, de la 18:30, cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani. La momentul redactării acestui articol scorul este 1-1.
Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Sursă foto: Digi Sport
Daniel Pancu a devenit noul antrenor al lui Rapid, după ce Costel Gâlcă s-a despărțit de echipa giuleșteană.
Fostul antrenor al lui CFR Cluj a acceptat oferta lui Dan Șucu de veni pe baca echipei pentru care a evoluat ca jucător și va debuta luni, pe 20 iulie, într-un meci cu Sepsi.
Cu toate acestea, Daniel Pancu a fost văzut în tribunele arenei „Anghel Iordănescu” la meciul FC Voluntari - FC Botoșani, pentru a-i „spiona” pe moldoveni în contextul meciului FC Botoșani - Rapid din runda a doua a Superligii.
Veniri - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Ștefan Senciuc (CFR Cluj / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat), Alessandro Debenedetti (Genoa / împrumutat)
Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)
Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Kader Keita (activitate suspendată)
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