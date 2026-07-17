Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Noul sezon din Superliga a debutat vineri, de la 18:30, cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani . La momentul redactării acestui articol scorul este 1-1.

FC Voluntari - FC Botoșani 1-2, start de Superligă! Debut cu gol în partea secundă după o gafă

Cum se prezintă situația pentru Gianni Infantino în cursa pentru al patrulea mandat în fruntea FIFA

FCSB, ce surprize! Cum arată primul 11 pentru meciul cu FC Argeș + cine e căpitan

Sursă foto: Digi Sport

Daniel Pancu a devenit noul antrenor al lui Rapid, după ce Costel Gâlcă s-a despărțit de echipa giuleșteană.

Fostul antrenor al lui CFR Cluj a acceptat oferta lui Dan Șucu de veni pe baca echipei pentru care a evoluat ca jucător și va debuta luni, pe 20 iulie, într-un meci cu Sepsi.

Cu toate acestea, Daniel Pancu a fost văzut în tribunele arenei „Anghel Iordănescu” la meciul FC Voluntari - FC Botoșani, pentru a-i „spiona” pe moldoveni în contextul meciului FC Botoșani - Rapid din runda a doua a Superligii.

Ce transferuri a făcut Rapid în această vară

Veniri - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Ștefan Senciuc (CFR Cluj / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat), Alessandro Debenedetti (Genoa / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)

Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Kader Keita (activitate suspendată)