Robert Niță (49 de ani) îi ține pumnii Rapidului pentru noul sezon din Superliga României, 2026-2027, dar pune presiune pe Daniel Pancu, cel care a revenit în Giulești în această vară, ca antrenor.

Robert Niță: ”Asta îl obligă mult pe Pancu”

”Pancone” a calificat-o pe CFR Cluj în cupele europene în sezonul precedent, dar a ales să plece din Gruia și să accepte propunerea lui Dan Șucu de a prelua Rapidul.

„Îl obligă pe Pancone mult parcursul pe care l-a avut la CFR Cluj, unul dintre antrenorii care își va pune amprenta asupra jocului echipei. Pe Giulești, dacă lumea vede că ai dat totul, că îți dorești, poți să și pierzi.

Când suporterul rapidist vede că ai vrut și că ai dat totul, la sfârșitul jocului te aplaudă. Îi doresc lui Daniel să califice echipa în play-off și pe urmă mai vede el”, a spus Robert Niță, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Rapid a terminat sezonul 2025/26 pe locul 5 în play-off cu 34 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, giuleștenii nu au bifat decât o victorie, la care s-au adăugat trei remize și șase înfrângeri.

Rapid, în această perioadă de transferuri

Antrenor - Daniel Pancu (nou)

Veniri - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat), Alessandro Debenedetti (Genoa / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)

Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Kader Keita (activitate suspendată)