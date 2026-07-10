Principalul argument invocat de antrenor au fost condițiile pe care le oferă Dan Șucu și Victor Angelescu la clubul său de suflet. Doar că, la scurt timp după ce cantonamentul din Austria s-a încheiat, se pare că lucrurile s-au schimbat.

Daniel Pancu, supărat pe conducerea Rapidului

Potrivit Fanatik.ro, antrenorul e supărat pe conducerea clubului pentru că s-au ratat mai multe ținte în această perioadă de mercato, chiar dacă Rapid se numără printre cele mai active din Superliga României pe această ramură.

Înainte de a semna cu Rapid, Pancu a condiționat o campanie importantă de achiziții pentru a-și putea atinge obiectivele. Mihai Popa, Sheriff Sinyan, Marian Huja și Rareș Ilie se numărau printre principalele ținte ale giuleștenilor.

În plus, Rapid l-a pierdut și pe Tobias Christensen, unul dintre cei mai importanți jucători din stagiunea precedentă. Norvegianul s-a transferat în Polonia, la KS Wieczysta Krakow, un alt aspect care l-a nemulțumit pe noul antrenor al Rapidului.

Rapid a terminat sezonul 2025/26 pe locul 5 în play-off cu 34 de puncte. După zece etape desfășurate în partea a doua a campionatului, giuleștenii nu au bifat decât o victorie, la care s-au adăugat trei remize și șase înfrângeri.

Rapid, în această perioadă de transferuri

Antrenor - Daniel Pancu (nou)

Veniri - Daniel Graovac (FCSB / gratis), Mohammed Kamara (CFR Cluj / gratis), Jason Kodor (Lecce / gratis), Vladan Bubanja (NK Osijek / împrumutat), Alessandro Debenedetti (Genoa / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Luka Gojkovic (UTA Arad), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Antoine Baroan (AVS FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Rareș Pop (Petorlul), Cristian Ignat (Petrolul), Benjamin Siegrist (Genoa), Omar El Sawy (FCU Cluj), Bogdan Ungureanu (Sepsi), Alexandru Stan (Chindia), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Radu Maria (Progresul Fundulea)

Plecări - Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia / 500.000 euro), Elvir Koljic, Diogo Mendes (contracte încheiate), Daniel Paraschiv (Real Oviedo / împrumut expirat), Leo Bolgado (CFR Cluj / împrumut expirat), Adrian Briciu (Chindia / împrumutat), Kader Keita (activitate suspendată)