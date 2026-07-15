Andrei Șucu, băiatul lui Dan Șucu, este un produs al academiei Rapidului și a debutat într-un meci cu ”U” Cluj din stagiunea 2024/2025, când a intrat de pe bancă în ultimele minute ale unei partide încheiate 2-2.

Ce se întâmplă cu Andrei Șucu: „Nu mai are unde să rămână altundeva”

Victor Angelescu a fost întrebat despre viitorul lui Andrei Șucu, în contextul în care jucătorul de 17 ani nu a bifat niciun minut în stagiunea trecută.

Președintele giuleștenilor a explicat că băiatul lui Dan Șucu ar fi putut pleca împrumut, dar nicio echipă nu s-a interesat de el, astfel că va rămâne la Rapid. Angelescu a adăugat că decizia în cazul lui Andrei Șucu va fi luată de Daniel Pancu.

„Nu mai are unde să rămână altundeva. În acest moment nu sunt oferte să îl împrumutăm, va rămâne în lotul primei echipe. Va juca la Rapid dacă merită, Dan Șucu a avut și alt copil care era mai mare, nu a fost promovat și la 18 ani s-a lăsat de fotbal. Când va decide antrenorul că merită să joace, va intra.

Trebuie să demonstreze, dacă va merita, Daniel Pancu îl va băga să joace, dacă nu, nu. Are potențial destul de bun, e un copil talentat, muncește foarte mult la toate antrenamentele. Va ține de el dacă va demonstra când i se va da șansa. Pot să vă spun că știu de la antrenamente și de la meciurile de juniori. Poate să joace la Rapid fără niciun fel de problemă”, a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.

Drilon Hazrollaj negociază cu FK Tirana

În tricoul Rapidului, Hazrollaj, pe care kosovarii îl numeau ”Messi din Kosovo”, a bifat doar 14 meciuri, majoritatea din postura de jucător de rezervă, și nu a reușit să contribuie cu goluri sau pase decisive.

Extrema în vârstă de 22 de ani nu s-a bucurat de prea multe șanse sub comanda lui Costel Gâlcă și acum se gândește deja să plece de la Rapid, chiar dacă contractul semnat cu Rapid va expira abia în 2028.

Conform jurnalistului Mantho Prokopi, Hazrollaj este aproape să semneze cu KF Tirana. Se pare că giuleștenii sunt dispuși să îl cedeze pe kosovar, care în aceste momente negociază detaliile contractului cu formația din Albania.