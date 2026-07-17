Vinicius, OUT de la Real Madrid!?

După mai multe serii de negocieri pentru prelungirea contractului eșuate, Real Madrid s-a decis să îl vândă pe Vinicius în această vară.
Vinicius are zilele numărate la Real Madrid
„Los Blancos” își doresc să obțină fonduri solide pentru a-și permite transferul lui Michael Olise (24 de ani) de la Bayern Munchen.
Știrea momentului din fotbalul internațional a fost publicată de prestigioasa publicație L'Équipe și preluată de portalul Transfer News Live.
Plecarea record de pe Bernabeu?!
Real Madrid are posibilitatea să îl vândă pe Vinicius Junior pentru o sumă impresionantă de 160.000.000 de euro.
Publicația spaniolă Sport a devoalat că „Los Blancos” au primit oficial oferta din partea unui club, fără să îi dezvăluie identitatea.
Dacă madrilenii se vor decide să renunțe la Vinicius, extrema stângă va deveni cel mai scump fotbalist vândut vreodată de Real Madrid.
Recordul actual îi aparține lui Cristiano Ronaldo, cumpărat în 2018 de Juventus Torino pentru 117.000.000 de euro.
- 140.000.000 de euro este cota de piață a lui Vinicius Junior, potrivit Transfermarkt.
- 30.06.2027 este data la care îi expiră contractul brazilianului cu Real Madrid.
Omul decisiv în succesul madrilenilor
Vinicius și-a câștigat statutul de legendă pentru Real Madrid. A jucat în alb 375 de meciuri, în care a marcat 128 de goluri și a pasat decisiv de 100 de ori.
Vinicius a obținut alături de Real Madrid 14 trofee, printre care trei La Liga și două Champions League. În majoritatea cazurilor, brazilianul a fost principala armă a madrilenilor în succesele adjudecate.