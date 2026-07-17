Vinicius, OUT de la Real Madrid!?

Gigi Becali exultă după transferul reușit azi de FCSB: "Am dat mult peste un milion! MM a zis că mai bun ca el n-a fost"

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Cu ce l-a surprins David Popovici pe rivalul Pan Zhanle: „Am făcut o scurtă pauză”

După mai multe serii de negocieri pentru prelungirea contractului eșuate, Real Madrid s-a decis să îl vândă pe Vinicius în această vară.

Vinicius are zilele numărate la Real Madrid

„Los Blancos” își doresc să obțină fonduri solide pentru a-și permite transferul lui Michael Olise (24 de ani) de la Bayern Munchen.

Știrea momentului din fotbalul internațional a fost publicată de prestigioasa publicație L'Équipe și preluată de portalul Transfer News Live.