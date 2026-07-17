FCSB - FC Argeș | Radunovic închizător. Politic și Pădurariu, titulari

La prima partidă din noul sezon, FCSB îi are printre titulari pe fundașul stânga Ricardo Pădurariu, care respectă regula U21, și extrema dreaptă Dennis Politic. Ambii s-au întors la echipă în această vară, după împrumuturi la Corvinul Hunedoara, respectiv Hermannstadt.

Fără Mihai Popescu, accidentat, FCSB apelează la un cuplu de fundași centrali format din Andre Duarte și Joyskim Dawa, în timp ce la închidere apare improvizația Risto Radunovic. Muntenegreanul este folosit aici din cauza absențelor lui Ofri Arad, Joao Paulo sau Mihai Lixandru.

Așa cum era de așteptat, banderola de căpitan a ajuns pe brațul lui Florin Tănase, după plecarea lui Darius Olaru.

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