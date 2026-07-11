Rapid a disputat patru partide amicale în cantonamentul din această vară: 3-1 contra lui Dinamo Kiev, 0-0 cu Rapid Viena, 1-1 împotriva lui Kosice și 1-2 contra celor de la Slovan Liberec.

Daniel Pancu, declarații după cantonamentul cu Rapid: "Cu siguranță vor mai pleca jucători"

La întoarcerea în țară, Daniel Pancu a anunțat că mai mulți jucători de la Rapid vor pleca în această vară, având în vedere că lotul este prea mare în prezent. Cu toate acestea, noul antrenor din Giulești transmite că nici campania de achiziții nu s-a încheiat.

"Am mai terminat un cantonament. Bine că l-am terminat cu bine, iar acum ne odihnim. Începe repede sezonul. Mi-aș mai fi dorit măcar două jocuri de verificare la dispoziție, dar vom fi pregătiți.

Se lucrează la campania de transferuri. Clubul știe profilurile jucătorilor și cred că vor mai veni jucători. Vor mai și pleca jucători, cu siguranță, pentru că suntem foarte mulți. E un lot care nu a fost făcut de mine și sunt poziții în care încărcarea este mare. Va trebui să renunțăm la anumiți jucători. Încă nu s-a tras linie pentru că sunt mulțumit de cam toți jucătorii, de comportamentul lor.

Urmează meciurile oficiale, jocurile pe puncte, sub presiune. Am început să-i cunosc ușor, ușor și cred că am o imagine aproape claritate", a spus Pancu.

Pancu: "Habar n-am dacă pleacă Dobre"

Pancu a fost întrebat dacă Alex Dobre, golgheterul din sezonul trecut, ar putea pleca și el de la Rapid în această vară.

"Habar n-am. Singurul lucru de care sunt sigur e că orice jucător e de vânzare, iar clubul poate interveni oricând", a mai declarat Pancu.

Rapid va debuta în noul sezon din Superliga cu un meci pe teren propriu contra nou-promovatei Sepsi OSK, luni, 20 iulie, de la ora 21:30.