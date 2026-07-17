Franța a fost eliminată în semifinalele Cupei Mondiale după 0-2 contra Spaniei. Didier Deschamps a fost ținta mai multor critici în Hexagon, una dintre ele referindu-se la înlocuirea lui Adrien Rabiot la pauză.

Didier Deschamps explică de ce l-a înlocuit pe Adrian Rabiot în Franța - Spania

Rabiot, care avea cartonaș galben din minutul 9, i-a lăsat locul la pauză lui Manu Kone, decizie pe care mai mulți specialiști au considerat-o catastrofală pentru Franța. Vineri, Didier Deschamps a explicat pe larg motivele din spatele deciziei.

"O să fiu puțin mai lung în explicații. La prima pauză de hidratare, Adrien a venit la mine și mi-a spus: 'Nu mai pot juca normal'. Scuzați-mă, dar pot înțelege asta, pentru că și eu am fost jucător. M-am aflat în două semifinale având un cartonaș galben deasupra capului și îmi amintesc foarte bine cum a fost.

La mijlocul terenului, jocul este foarte deschis, pericolul poate veni din orice direcție. I-am spus: 'Gestionează situația, nu intra inutil în dueluri'. A fost o fază în care a fost foarte aproape să primească galben. Am trecut și eu prin astfel de meciuri. Eram doar o umbră a jucătorului care eram de obicei, cu frâna de mână trasă și cu sabia deasupra capului. M-am lipsit de un jucător care era într-o formă excelentă pentru acel meci...

A fost o evaluare a riscurilor și a momentului potrivit pentru schimbări. Aș fi putut proceda altfel, nu știu cum s-ar fi terminat. De mult timp am încetat să mă mai întreb ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi făcut lucrurile diferit. Am făcut ceea ce am considerat că este mai bine, bazându-mă pe experiența mea și pe informațiile pe care le aveam", a spus Deschamps, citat de L'Equipe.

Deschamps, întrebat dacă regretă stilul ultraofensiv

Deschamps a fost întrebat și dacă regretă că pe parcursul Cupei Mondiale a apelat la un sistem foarte ofensiv, cu 4 jucători de atac.

"Aveți tot dreptul să puneți toate întrebările și să formulați tot felul de teorii. Dar nu asta este problema. Și Spania a jucat cu patru jucători ofensivi. Noi nu am reușit să atacăm bine, am irosit prea multe faze, iar adversarul s-a asigurat că se întâmplă asta.

În Qatar am avut tot patru jucători ofensivi, iar asta nu ne-a împiedicat să ajungem în finală. Este o alegere pe care o fac eu. Nu iau astfel de decizii gândindu-mă: 'Voi fi un antrenor ultraofensiv'", a răspuns Deschamps.

Deschamps (57 de ani), campion mondial cu Franța în 2018 și câștigător al Ligii Națiunilor în 2021, și-a început mandatul pe banca Les Bleus în 2012. După partida cu Anglia va părăsi postul, iar locul său va fi luat de Zinedine Zidane.