Giuleștenii au jucat împotriva lui Rapid Viena, după ce s-au impus în primul amical al verii în fața lui Dinamo Kiev, scor 3-1.

Rapid Viena - Rapid 0-0: remiză albă pentru echipa lui Daniel Pancu

Giuleștenii sunt neînvinși după primele două meciuri de pregătire disputate în Austria, după ce au remizat, scor 0-0, în fața celor de la Rapid Viena.

În tribunele Forstenlechner Arena din Perg au fost prezenți mai mulți fani rapidiști care au venit să susțină formația alv-vișinie.

Daniel Pancu a folosit în echipa de start jucători importanți și s-a bazat pe nou-venitul Mohammed Kamara, adus de la CFR Cluj în această vară, dar și pe Timotej Jambor, atacantul revenit din împrumut.

Echipa de start a Rapidului pentru amicalul cu Rapid Viena: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Bubanja, Grameni, El Sawy - Moruțan, Jambor, Kamara

Pentru formația lui Daniel Pancu mai urmează amicalele contra lui Kosice (8 iulie, 18:30) și Slovan Liberec (9 iulie, 18:30).

Mirel Rădoi îl vrea pe Cristi Manea la Gaziantep

În ultima perioadă, turcii au scris că Rădoi a făcut lista de transferuri, iar unul dintre jucătorii doriți la echipa sa este Ștefan Târnovanu.

Totuși, tehnicianul de 45 de ani nu vrea să îl aducă în Turcia doar pe fostul său elev de la FCSB. Conform jurnalistului turc Mustafa Ozzorlar, Gaziantep ar fi trimis o ofertă celor de la Rapid pentru transferul lui Cristi Manea.

Mirel Rădoi ar fi cel care ar insista pentru transferul fundașului dreapta de 28 de ani de la Rapid.

1,3 milioane de euro este cota de piață a lui Cristi Manea, potrivit Transfermarkt.

În momentul de față, Manea se reface după o accidentare la genunchi, iar stagiunea precedentă, fundașul lateral a evoluat doar în 25 de meciuri în care a contribuit cu trei goluri și patru pase decisive.