GALERIE FOTO Cea mai mare ratare a etapei la debutul Superligii! Și-a pus mâinile în cap

Cea mai mare ratare a etapei la debutul Superligii! Și-a pus mâinile în cap Superliga
SPORT.RO
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Mihai Roman a oferit ratarea primei etape din Superliga.

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fc voluntariratareMihai RomanSuperligaFC Botosani
Din articol

Noul sezon din Superliga a debutat vineri, de la 18:30, cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani. La momentul redactării acestui articol scorul este 1-2.

Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Ratarea primei etape din Superliga: a trimis pe lângă din câțiva metri

  • Ratare
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Sursă foto: Digi Sport

În minutul 49 al meciului de la Voluntari, Mihai Roman a fost găsit perfect de o centrare din lovitură liberă, dar nu a reușit să cadreze mingea pe poarta lui Anestis și a trimis pe lângă.

Imediat după ce atacantul ilfovenilor a realizat că a avut golul egalizator în gheată s-a arătat dezamăgit de felul în care a finalizat.

Echipele de start: 

  • FC Voluntari (4-4-2): Jurhar - Schieb, R. Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu - Mamic, Cvek, I. Gheorghe, Guțea - Babic, M. Roman
  • Rezerve: Chioveanu, Haruț, Merloi, Haita, Kiki, Onisa, Petculescu, M. Ștefan, D. Toma, Vencu
  • Antrenor: Florin Pîrvu

  • FC Botoșani (4-3-3): Anestis - Ilaș, Miron, M. Diarra, Creț - Papa, Bordeianu, Ongenda - Mitrov, Dumiter, Mailat
  • Rezerve: Gurău, Diaw, Petro, Sadiku, Sorodoc, D. Ștefan, Limas, Țigănașu, Bodișteanu, Markovic
  • Antrenor: Marius Croitoru
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