Noul sezon din Superliga a debutat vineri, de la 18:30, cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani. La momentul redactării acestui articol scorul este 1-2.

Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Ratarea primei etape din Superliga: a trimis pe lângă din câțiva metri