Noul sezon din Superliga a debutat vineri, de la 18:30, cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani. La momentul redactării acestui articol scorul este 1-2.
Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Mihai Roman a oferit ratarea primei etape din Superliga.
Noul sezon din Superliga a debutat vineri, de la 18:30, cu meciul FC Voluntari - FC Botoșani. La momentul redactării acestui articol scorul este 1-2.
Meciul poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Sursă foto: Digi Sport
În minutul 49 al meciului de la Voluntari, Mihai Roman a fost găsit perfect de o centrare din lovitură liberă, dar nu a reușit să cadreze mingea pe poarta lui Anestis și a trimis pe lângă.
Imediat după ce atacantul ilfovenilor a realizat că a avut golul egalizator în gheată s-a arătat dezamăgit de felul în care a finalizat.
Echipele de start:
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News