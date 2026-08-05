Ștefan Târnovanu (26 de ani) a fost tras pe linie moartă de patronul FCSB-ului, Gigi Becali, după eliminarea din Conference League în fața celor de la FK Auda (2-3, 1-4). Omul care decide totul la echipă a fost de părere că portarul a greșit la mai multe dintre reușitele letonilor.

Gigi Becali a anunțat că va merge pe mâna lui Matei Popa (19 ani), tânărul care a mai apărat și în a doua parte a sezonului precedent.

Florin Prunea: ”Matei Popa va crește cu siguranță”

Florin Prunea, fostul mare internațional, a rămas impresionat de calitățile portarului care îl va înlocui pe Ștefan Târnovanu la FCSB și spune că acesta merită să apere la fosta campioană a României.

”Cu siguranță va crește. Copilul chiar e bun, merită să apere la FCSB. E avantajul cel mai mare când ai în poartă under. E un avantaj mare”, a spus Prunea, la Digi Sport.

Nu mai puțin de 14 meciuri a prins Matei Popa în sezonul precedent la FCSB, în campionat și Cupa României. Patru dintre acestea s-au încheiat fără gol primit.

„M-aș uita la cel mic al lui Marius Popa, Matei Popa. E un portar de perspectivă, un portar care promite și cred că a luat foarte bine contact cu prima ligă”, a spus Costel Pantilimon, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro), Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis), Dylan Batubinsika (AE Larisa / gratis), Luca Stancu (Hermannstadt / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mihai Lixandru (Al Fateh / 600.000 euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (FC Voluntari / gratis), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Mario Petre (Înainte Modelu / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (Steaua / gratis), Baba Alhassan (MardinSpor / gratis), Mamadou Thiam (contract reziliat), Baba Alhassan (contract încheiat), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat), Andrei Panait (Înainte Modelu / împrumutat), Raul Alecsandroaie (Metalul Buzău / împrumutat)