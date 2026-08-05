Articol scris de Matei Barbu

Contractul său cu gruparea din Spania expiră în 2027, însă acesta nu și-a prelungit încă înțelegerea cu clubul, iar interesul celor de la Arsenal pentru transferul lui Vinicius pare din ce în ce mai mare.

„Tunarii” l-au identificat pe brazilian drept principala țintă pentru postul de extremă stângă, în cazul în care situația sa contractuală va rămâne nerezolvată.

Vinicius, ședință cu șefii lui Real Madrid

Conform publicației Diario AS, internaționalul brazilian urmează să se întâlnească cu conducerea clubului și cu Jose Mourinho pentru a discuta despre viitorul său la gruparea spaniolă.

Real Madrid refuză să îmbunătățească oferta de prelungire a contractului, în valoare de 22 de milioane de euro pe sezon, și își dorește o decizie clară și rapidă.

„A sosit momentul adevărului pentru Vinicius Jr. la Real Madrid. El urmează să se întâlnească cu Jose Mourinho și cu conducerea clubului pentru a discuta despre viitorul său. Dacă nu se va ajunge la un acord privind un nou contract, se ia în calcul o plecare în această vară.

Real Madrid refuză să îmbunătățească oferta de prelungire și dorește o decizie clară și rapidă, în timp ce Arsenal rămâne pregătită să facă o mutare pentru brazilian.”

În perioada petrecută la Real Madrid, Vinicius a bifat 375 de meciuri. De asemenea, a înscris 128 de goluri și a oferit 100 de pase decisive.