Vinicius a dezvăluit mesajul-cheie al lui Mourinho după revenirea la antrenamentele lui Real Madrid

Viitorul superstarului lui Real Madrid, Vinicius Jr. (26 de ani) este, de departe, cel mai discutat subiect al acestei veri.

Internaționalul brazilian a revenit deja la antrenamente sub comanda noului antrenor, Jose Mourinho.

Clubul urmează să aibă o întâlnire importantă cu brazilianul pentru a discuta o eventuală prelungire a contractului, o discuție care i-ar putea decide viitorul.

Se preconizează că, dacă Vinicius nu va semna o nouă înțelegere, clubul va încerca, în cele din urmă, să îl vândă în perioada de mercato rămasă.

Mesajul lui Mourinho pentru Vinicius

Jucătorul în vârstă de 26 de ani a oferit câteva detalii despre stilul de management al lui Jose Mourinho, dezvăluind mesajul pe care antrenorul portughez i l-a transmis.

Într-o declarație acordată pentru Real Madrid TV după antrenament, Vinicius a explicat că instrucțiunile lui Mourinho au fost clare.

„A fost foarte bine să îl cunosc pe noul antrenor și pe noii colegi și să mă antrenez din greu. Mourinho vrea să fiu așa cum am fost mereu: vesel, binedispus și să îmi joc propriul fotbal.

Trebuie să ne pregătim din punct de vedere fizic pentru a avea mai puține accidentări pe parcursul sezonului și pentru ca toți jucătorii să fie disponibili. Ieri am avut două ședințe de pregătire, iar astăzi una. Așa decurg lucrurile.

Astăzi am lucrat în sala de forță și am făcut exerciții scurte, dar intense, pentru a pune mai multă presiune pe picioare.

A fost un antrenament bun și cu toții am terminat foarte obosiți, dar acum este timpul să ne odihnim pentru ziua de mâine. Așa este în presezon și trebuie să fim pregătiți”, a declarat Vinicius Jr.

În perioada petrecută la Real Madrid, internaționalul brazilian a bifat 375 de meciuri. De asemenea, a înscris 128 de goluri și a oferit 100 de pase decisive.