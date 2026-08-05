Chelsea este aproape de a-l transfera pe fundaşul Josep María Chavarría Pérez ”Pep” de la formaţia spaniolă Rayo Vallecano, pentru suma de 16,3 milioane de lire sterline (19 milioane euro), plus bonusuri, anunţă mass-media britanică, citată de DPA.

Jucătorul spaniol, în vârstă de 28 de ani, care a făcut parte din echipa care a ajuns în finala Conference League, joacă pe postul de fundaş stânga şi îi va face concurenţă olandezului Jorell Hato la Chelsea, după plecarea lui Marc Cucurella la Real Madrid.

Patru sezoane în La Liga și acum transferul în Premier League

În ciuda vârstei sale, Pep Chavarria are o experienţă de doar patru sezoane în prima ligă, fiind transferat de Rayo de la echipa Real Zaragoza din Segunda Division, în 2022.

Pep Chavarria va fi a treia achiziţie defensivă făcută de Chelsea de la sosirea antrenorului Xabi Alonso, după italianul Marco Palestra de la Atalanta şi francezul Maxence Lacroix de la Crystal Palace. Agerpres