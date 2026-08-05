Noul atacant al Rapidului a ajuns în București
După ce i-a transferat pe Mohammed Kamara, Daniel Graovac, Ștefan Senciuc și Jason Kodor, Rapid mai pregătește un transfer. E vorba despre elvețianul Filip Stojilkovic, cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, care va fi adus de la Pisa.
Stojilkovic va fi împrumutat de Rapid, de la Pisa. 200.000 de euro vor plăti giuleștenii, scrie digisport.ro, pentru împrumutul elvețianului, care a ajuns deja în București și care e așteptat să semneze chiar astăzi contractul cu echipa pregătită de Daniel Pancu.
Foto: Pro TV
Atacantul a fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe precum Cracovia, Darmstadt, OFK Beograd, FK K'Lautern, FC Sion, FC Aarau, FC Wil 1900, Hoffenheim și Zurich.
Rămâne de văzut ce va face elvețianul la Rapid, mai ales că Pisa a plătit în iarna lui 2026 3 milioane de euro pentru serviciile lui Stojilkovic, care a jucat în 13 partide, dar nu a înscris niciun gol.
Conform portalului de specialitate FlashScore, cea mai mare notă consemnată după transferul la Pisa de Stojilkovic a fost 6.4 (vs. Lazio 1-2 & vs. Juventus 0-4).
În 291 de apariții bifate la toate echipele la care a fost legitimat, elvețianul și-a trecut în cont 93 de goluri și 27 de pase decisive. La FC Sion, unde a jucat cel mai mult (69 de meciuri) a înscris 19 goluri și a oferit opt assist-uri.