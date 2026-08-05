Noul atacant al Rapidului a ajuns în București

După ce i-a transferat pe Mohammed Kamara, Daniel Graovac, Ștefan Senciuc și Jason Kodor, Rapid mai pregătește un transfer. E vorba despre elvețianul Filip Stojilkovic, cotat la 2,5 milioane de euro de site-urile de specialitate, care va fi adus de la Pisa.

Stojilkovic va fi împrumutat de Rapid, de la Pisa. 200.000 de euro vor plăti giuleștenii, scrie digisport.ro, pentru împrumutul elvețianului, care a ajuns deja în București și care e așteptat să semneze chiar astăzi contractul cu echipa pregătită de Daniel Pancu.