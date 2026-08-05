Cele două echipe își dau întâlnire în al treilea tur preliminar UEFA Europa League. Atât Universitatea Craiova, cât și KuPS au retrogradat din turul doi preliminar UEFA Champions League.

Universitatea Craiova a pierdut dubla manșă din preliminariile UCL cu Levski Sofia (0-1, 2-2), în timp ce KuPS a fost învinsă de Sabah Baku (0-1, 0-2) în aceeași fază a calificărilor.

Filipe Coelho, declarație în forță înainte de KuPS - Craiova: ”Peste o săptămână totul se va schimba”

La conferința de presă premergătoare meciului, Filipe Coelho, antrenorul ”principal” din Bănie, a evidențiat că pe olteni îi așteaptă un duel dificil, mai ales că prima manșă se va disputa pe un stadion cu teren artificial.

”Ne aşteaptă un meci dificil. KuPS este campioana ultimilor doi ani în Finlanda şi vine aici (n.r. – în Europa League) din Champions League, la fel ca şi noi. KuPS este un adversar foarte puternic, în special în meciurile de acasă, însă noi ştim foarte bine ce avem de făcut. Sper ca mâine să obţinem un rezultat pozitiv. Pentru noi este o provocare să jucăm pe acest teren artificial. Este diferit faţă de ceea ce suntem noi obişnuiţi.

Însă nu trebuie să căutăm scuze, ci să ne concentrăm şi mai mult pe ceea ce avem de făcut. Există terenuri artificiale în România, însă nu se joacă pe acestea în campionat. Până la urmă terenul pe care se va juca mâine va fi acelaşi pentru ambele echipe. Iar peste o săptămână totul se va schimba.

Adversarului îi place să aibă posesia şi are o bună construcţie a jocului. KuPS are jucători care pot dezechilibra jocul adversarului şi, de asemenea, este foarte bună la fazele fixe. Sigur că are în componenţă şi jucători valoroşi, însă punctul forte este echipa. Cred că este o echipă care ştie să gestioneze momentele importante ale jocului. De aceea pentru noi e important să nu îi lăsăm să îşi pună în valoare punctele forte. Şi în acelaşi timp să profităm de minusurile lor”, a spus Coelho.