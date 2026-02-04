Gigi Becali a decis să schimbe jucătorul U21 la meciurile din campionat, iar tânărul Matei Popa (18 ani) a fost trimis în poartă la meciul cu FK Csikszereda. Strategia campioanei ar urma să se păstreze cel puțin la cele șase meciuri rămase de disputat din sezonul regulat.



Florin Prunea: "Poate va apărea o ofertă pentru Târnovanu / Matei Popa va reuși"

Titularizarea lui Matei Popa l-a scos dintre buturi pe Ștefan Târnovanu, goalkeeper-ul care a apărat constant la FCSB în ultimele sezoane. Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, crede că Târnovanu are toate șansele să prindă un transfer bun în străinătate, mai ales după prestația din meciul cu Fenerbahce (1-1).



În plus, Prunea este de părere că o plecare a lui Târnovanu ar ajuta foarte mult și dezvoltarea lui Matei Popa.



"Pe Târnovanu îl văd oriunde. Este portarul echipei naționale. După meciul cu Fener, mă mir că n-a apărut nicio ofertă. A făcut unul dintre cele mai bune meciuri din cariera lui. Nu se știe, poate va apărea ofertă. Va fi bine pentru el că va pleca și îi va permite ăstuia mic să apere. E un lucru extraordinar.



Mi-a plăcut de Popică mic. Nu a avut un meci foarte greu, dar important e că la debut nu a primit gol și nu a greșit. A avut acolo o mică ezitare, dar de aia are grijă Popică mare. Îi doresc multă baftă. Avem nevoie de tineri care să vină din urmă. Sunt convins că are modele. Îl are pe Târnovanu, are de la cine să învețe, iar tatăl lui e unul dintre cei mai buni antrenori de portari din România. D-asta zic că o să reușească", a spus Florin Prunea, într-un interviu pentru PRO TV.

