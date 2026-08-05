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Campionă în Premier League, Arsenal vrea să mai dea o lovitură pe piața transferurilor, după ce în stagiunea trecută a câștigat campionatul și a jucat finala Champions League. ”Tunarii” au pus ochii pe unul dintre jucătorii Braziliei de la Cupa Mondială 2026.

Este vorba de Joao Pedro, legitimat la Chelsea!

Arsenal, 100 de milioane de euro pentru Joao Pedro, de la Chelsea

Brazilianul mai are contract cu Chelsea Londra până în 2033, iar agentul jucătorului a călătorit la Londra și a ajuns în capitala Marii Britanii. Potențiala afacere dintre cele două cluburi ar putea ajunge să o coste pe Arsenal 100 de milioane de euro!

Pedro a fost cumpărat de Chelsea în vara anului trecut, de la Brighton, pentru 63,7 milioane de euro. Vârful brazilian a confirmat suma investită! A marcat pentru londonezi 23 de goluri în 53 de meciuri oficiale, oferind și nouă pase decisive în acest timp.

În acest moment, 80 de milioane de euro este cota de piață a lui Pedro pe Transfermarkt. El a câștigat un singur trofeu în carieră, Campionatul Mondial al Cluburilor de vara trecută, alături de Chelsea.

Joao Pedro, dorit de Arsenal! Chelsea îl cedează pentru 100 de milioane de euro?

Chelsea îl consideră netransferabil pe fotbalistul în vârstă de 24 de ani și ar fi refuzat în ultimele săptămâni ofertele venite de la PSG, Barcelona și Arsenal.

Oficialii lui Chelsea erau conștienți de interesul manifestat de alte cluburi și au stabilit că atacantul nu este de vânzare în această perioadă de mercato.

Vârful a impresionat și în perioada de pregătire, când a reușit un hat-trick în doar nouă minute în victoria cu 6-4 obținută de Chelsea împotriva formației Western Sydney Warriors.

Însă, Arsenal vrea să îi facă pe oamenii din conducerea celor de la Chelsea să se răzgândească, iar astfel ar fi gata să pună pe masă aproximativ 100 de milioane de euro, pentru, poate, cel mai important transfer ale perioadei de vară din Europa