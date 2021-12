Un italian controversat, la un pas de preluarea lui Dinamo. De ce au picat discuțiile

În 2006, după scandalul ”Calciopoli”, acesta s-a retras de la Juventus, fiind membru în acel dosar. Totuși, în 2014 putea reveni la o echipă din România. Mai exact, Dinamo era echipa pe care acesta voia sa o ajute.

Atunci, Moggi a venit în România cu afaceri, iar la un meci cu Săgeata Năvodari a fost impresionat de jocul echipei, care încă era pe atunci un nume greu al fotbalului românesc, susține Nuredin Beinur, cel ce ar fi intermediat discuțiile cu Ionuț Negoiță și Constantin Anghelache.

Ce susține Nuredin Beinur

"A venit prin intermediul lui Bartolomeu Finiş şi a doctorului Netzer. Venise să cumpere nişte terenuri, să vorbească despre ceva transferuri de fotbalişti şi să discute o posibilă colaborare cu Dinamo. Primul lucru care m-a întrebat a fost ce mai fac fraţii Becali şi Mutu.

Am fost la un meci cu Săgeata Năvodari, Cosmin Matei a marcat atunci, i-a plăcut de el. Am fost şi la o masă împreună, a venit şi Mutu. Am discutat cu Constantin Anghelache şi Ionuţ Negoiţă la RIN. Moggi urma să devină director general, ar fi venit cu tot staff-ul, jucători, exista şi un plan pentru dezvoltarea centrului de juniori”, a declarat afaceristul pentru Playsport.

Salariul a făcut ca mutarea să pice. Dinamo nu și-a permis să achite 1 milion de euro pe sezon, astfel că s-a renunțat la discuții.

"Un milion de euro pe an. Nu mai reţin însă exact dacă doar pentru el sau şi pentru o parte din staff. Oricum, i-a plăcut mult în România. Am fost într-o vizită şi la Snagov, acasă la Anamaria Prodan şi Reghecampf. Ar fi venit cu drag aici să lucreze, dar, din păcate, lucrurile nu s-au mai legat” a adăugat Nuredin Beinur.

Moggi a fost la Juventus între 1994 și 2006, iar mai apoi a avut funcții la Torino, Napoli, Roma și Lazio.