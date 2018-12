Veste SOC in Italia! Juventus a ramas fara titlu! Decizia luata azi de italieni

Juventus Torino a ramas fara titlul cucerit in sezonul 2005/2006.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Curtea Suprema din Italia a respins definitiv apelul facut de Juventus pentru acordarea titlului cucerit in sezonul 2005/2006, acordat la masa verde lui Inter Milano.

Federatia din Italia a decis s-o lase pe Juventus fara titlu in urma scandalului Calciopoli, in urma caruia titlul din sezonul 2004/2005 nu s-a mai acordat, iar cel din 2006 a fost trimis la Inter Milano.

In sezonul 2005/2006, la Juventus era legitimat si Adrian Mutu, proaspat revenit dupa scandalul de consum de cocaina de la Chelsea. Juventus a fost retrogradata si a jucat un sezon in liga a doua in urma condamnarii din dosarul Calciopoli. Milan, Fiorentina, Lazio si Reggina au fost si ele penalizate pentru aranjamente cu arbitri si oficiali din fotbalul italian. Luciano Moggi, presedintele de atunci al lui Juventus, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare si interzis pe viata in fotbal.

Juventus ramane cu 32 de titluri de campioana a Italiei in palmares, desi echipa din Torino sustine in continuare ca a castigat pe teren 34 de titluri de campioana. Juventus este campioana Italiei in ultimii 7 ani.