"În tur nu am fost pregătiți așa cum trebuia". Debeljuh, săgeți către fostul staff tehnic după victoria cu Jablonec

”Dubla” lui Debeljuh a adus victoria pentru echipa din Gruia, care încheie, oricum, pe ultimul loc în Grupa D în Conference League, cu patru puncte. AZ Alkmaar a terminat pe primul loc, cu 14 puncte, iar Randers a s-a clasat pe doi, cu șapte puncte, la prima participare într-o competiție europeană.

După meci, Gabriel Debeljuh a vorbit despre parcursul european al campioanei României, dar și despre șansele pe care formația le are la un nou titlu în Liga 1.

"Sunt foarte fericit pentru că am câștigat astăzi. Nu ne-am calificat, dar acesta este fotbalul. Trebuie să muncim mai mult. La meciul din tur nu am fost pregătiți așa cum trebuia, acum suntem într-o formă mai bună. Dacă am fi câștigat atunci, alta era situația. În Europa este mai dificil decât în campionat, este o intensitate mult mai mare. Dacă jucăm ca acum nimeni nu ne poate opri în Liga 1, totul depinde doar de noi", a declarat Gabriel Debeljuh la finalul partidei.