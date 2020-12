NU SE POATE asa ceva! Afirmatii incredibile ale lui Webo dupa ce fanii PROPRIEI echipe au adus BANANE ca sa-l umileasca pe Drogba! Ce a putut sa spuna

Omul de la care a plecat scandalul MONDIAL in meciul dintre PSG si Basaksehir, Pierre Webo, parea sa aiba o cu totul alta parere despre incidentele rasiste cu doar cativa ani in urma.

In 2013, Didier Drogba a fost tinta rasismului din partea unor fani de-ai lui Fenerbahce, in derby-ul cu Galatasaray. Cativa fani au adus banane pe stadion si au facut zgomote interzise. Scandalul a luat proportii majore! Inclusiv ministrul sportului din Turcia, Suat Kilic, l-a invitat pe Drogba la el acasa pentru a-l asigura de tot sprijinul sau.

Ivorianul a potolit spiritele cu o declaratie plina de diplomatie. Drogba a spus ca incidentele sunt 'izolate' si ca refuza sa generalizeze: "Sunt fericit in Turcia. Nu e prima data cand se intampla asa ceva in lume. Stiu ca a fost doar un act individual."



Aflat in 2013 la rivala Fenerbahce, Pierre Webo a comentat si el in media incidentul in care a fost implicat Drogba. A fost mult mai putin vehement decat marti seara, la PSG-Basaksehir.

"E mai bine sa nu vorbim despre asta. Cu cat vorbim mai mult, cu atat se inrautateste situatia. N-a fost un lucru bun. Stim ce e rasismul, dar ne e foarte bine in Turcia", a comentat Webo in 2013, citat de goal.com.