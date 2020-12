Exact ce voia sa auda Gigi Becali! Un fost antrenor din Liga 1 lauda transferul lui Radunovic la FCSB: "Fotbalist cu foarte mare echilibru, cum rar am vazut"

Costel Enache a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport.

Risto Radunovic s-a inteles deja cu FCSB, iar echipa lui Gigi Becali il va prezenta imediat ce va incepe a doua parte a actualului sezon. Toni Petrea ar trebui sa fie incantat, deoarece jucatorul din Muntenegru este laudat de un fost antrenor din Liga 1.

"Risto e unul dintre jucatorii completi atat din punct de vedere fotbalistic cat si uman. Este un baiat minunat de vestiar.Poate ca e cam tacut. In momentul in care vrea sa spuna ceva, vorbele lui au consistenta in vestiar. Este un fotbalist cu foarte mare echilibru, cum rar am vazut, defensiv si ofensiv. Este un om extraordinar", a declarat antrenorul lui 'U' Cluj, Costel Enache pentru PRO X.

Gigi Becali ii va plati lui Ioan Niculae 400 de mii de euro in schimbul jucatorului. Radunovic va trebui sa se impuna pentru a fi in primul 11 la FCSB in fata lui Ionut Pantiru, titularul de drept, Aristidis Soiledis si Marius Briceag.

Jucatorul din Muntenegru va mai evolua in singur meci pentru Astra, cel contra lui UTA Arad, din etapa a 15-a a Ligii 1.