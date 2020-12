Tragedie in fotbalul mondial! Antrenorul lui Backa Topola de la super-meciul cu FCSB a murit la doar 48 de ani

Inca o veste trista a zguduit fotbalul mondial.

Antrenorul Zoltan Sabo s-a stins din viata la doar 48 de ani din cauza unei embolii pulmonare, care inseamna blocajul arterei pulmonare care conduce sangele de la inima la plamani din cauza unuia sau a mai multor cheaguri de sange.

Zoltan Sabo era, din 2017, antrenorul echipei Backa Topola, care a infruntat-o pe FCSB in turul 3 preliminar din Europa League, in acel meci istoric incheiat in timpul regulamentar cu scorul de 4-4.

Dupa prelungiri, tabela indica 6-6, echipa calificata fiind decisa dupa loviturile de la 11 metri, cand FCSB invingea cu 5-4.

De-a lungul carierei de fotbalist, Zoltan Sabo a jucat printre altele la Hajduk Kula, Vojvodina, Partizan si AEK Larnaca, in timp ce ca antrenor, el le-a pregatit pe Proleter Novi Sad, Jagodina si Backa Topola.