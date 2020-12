A fost 'pariul' lui Gigi Becali, dar a intrat pe lista NEAGRA a patronului! Cine este fotbalistul de la FCSB care are zilele numarate la echipa

Gigi Becali i-a pus gand rau unui jucator de la FCSB.

Patronul ros-albastrilor nu este multumit de evolutiile lui Alexandru Buziuc si vrea sa scape de el in urmatoarea perioada, potrivit ProSport.

Asta in conditiile in care atunci cand atacantul a ajuns la FCSB, Gigi Becali a declarat ca are mare incredere in el. "L-am luat pe Buziuc, care e pariul meu. Si Bus e pariul meu, dar Buziuc nici nu prea a fost dorit, eu am insistat, l-am adus cu forta", spunea in urma cu cateva luni patronul ros-albastrilor.

Atacantul in varsta de 26 de ani a ajuns la FCSB in aceasta vara, dupa transferul de la Academica Clinceni. In acest sezon, Buziuc a adunat 12 aparitii in tricoul ros-albastrilor, insa nu l-a impresionat pe Gigi Becali. De altfel, patronul l-a si trimis de cateva ori la echipa a doua a clubului, in Liga 3.

Acum, potrivit ProSport, Becali le-ar fi transmis celor din staff ca nu-l mai doreste pe Buziuc la club, fotbalistul fiind nevoit sa-si caute o noua echipa in urmatoarea perioada de mercato.

Contractul lui Buziuc cu FCSB este valabil pana la finalul sezonului 2020/21.