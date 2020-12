Ce LOVITURA pentru Gigi Becali! Patronul lui FCSB a mai pierdut un proces! Cati bani trebuie sa ii plateasca lui Talpan 

Gigi Becali a pierdut un proces in fata lui Florin Talpan.

In urma cu 4 ani, patronul celor de la FCSB il numea "nebun si lacom" pe juristul clubului CSA Steaua, jignirile facand obiectul unui proces care i-a tinut vreme indelungata pe holurile salilor de judecata pe cei doi.

Curtea de Apel s-a pronuntat astazi, Gigi Becali fiind gasit vinovat. Patronul ros-albastrilor este acum bun de plata, avand sa-i dea 5.000 de euro lui Talpan, ca despagubiri.

"Reevaluand prin prisma caracterului repetitiv al declaratiilor paratului, a faptului ca prin natura profesiei de militar reclamantul are un simt al onoarei si reputatiei mult mai crescut decat al unei persoane medii, precum si prin prisma practicii judiciare inclusiv la nivel european, suma de 3.000 de euro nu satisface principiul repararii integrale a prejudiciului de imagine suferit de reclamant.

In mod evident, suma pretinsa prin cererea de chemare in judecata reprezinta o suma exagerata, asemenea despagubiri fiind acordate pentru fapte mult mai grave sau care aduc atingere unor altfel de drepturi fundamentale ale omului.

Curtea va aprecia ca majorarea la suma de 5000 de euro corespunde unor criterii decente, nu conduce la o imbogatire disproportionata cu fapta apelantului, reprezinta o sanctiune suficienta a comportamentului apelantului", se arata in motivarea sentintei.

Decizia Curtii de Apel poate fi contestata de Gigi Becali la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Nu este prima data cand patronul lui FCSB pierde in fata lui Talpan. Gigi Becali a mai fost gasit vinovat intr-un proces de calomnie in trecut, dupa ce a spus ca juristul celor de la CSA Steaua are probleme mentale.