UTA Arad - Universitatea Craiova, LIVE TEXT de la ora 19:00 | Craiova poate redeveni liderul Ligii 1 in cazul unei victorii! Echipele probabile

Universitatea Craiova merge in deplasare pe terenul celor de la UTA Arad, in ultimul meci din a 13-a etapa a Ligii 1.

Oltenii au sansa de a reveni pe locul 1 in campionat, dupa ce FCSB a fost invinsa cu 2-0 de CFR Cluj si a ramas cu doar doua puncte peste Craiova in fruntea clasamentului.

De asemenea, UTA Arad poate urca pe locul 6, loc de playoff, in cazul unei victorii. Aradenii sunt acum pe locul 7, cu 17 puncte, la egalitate cu FC Viitorul, care ocupa a 6-a pozitie.

In ultimele 5 etape, Craiova a obtinut doua victorii, cu FC Hermannstadt si Gaz Metan Medias, si o remiza, cu FC Botosani, si a fost invinsa de Academica Clinceni si Chindia Targoviste.

De cealalta parte, UTA Arad are, in ultimele 5 etape, 3 victorii, Chindia Targoviste, FC Botosani si CFR Cluj, si doua infrangeri, in fata celor de la Gaz Metan si FCSB.

Partida dintre UTA Arad si Universitatea Craiova este programata de la ora 19:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

UTA Arad: Iacob - Pleasca, Benga, Erico, Rumbullaku - Isac, Albu - Miculescu, Rus, Buhacianu - Ionita

Universitatea Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Papp, Constantin, Bancu - Nistor, Screciu, Cicaldau - Barbut, Mamut, Ofosu